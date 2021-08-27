После возвращения с «удаленки» сотрудников потянуло на сладкое

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров на дом СберМаркет выяснил, что компании стали заказывать чаще для офисных сотрудников, которые вернулись в офисы после снятия ограничений по обязательному переводу 30% сотрудников на «удаленку».

В период с 13 по 25 августа отмечается рост количества заказов конфет и других сладостей в 2,5 раза. Самыми популярными в этой категории за 12 дней в СберМаркете стали шоколадные конфеты «Белочка» с дробленым фундуком, KitKat молочный с хрустящей вафлей, «Коровка» со вкусом сгущенного молока, печенье «Юбилейное» и конфеты Mars Minis.

В период с 13 по 25 августа 2021 продажи лимонов и апельсинов выросли в 1,5 раза по сравнению с двумя неделями ранее. В период пандемии, новых ограничений и их снятия СберМаркет традиционно отмечает изменения предпочтений работодателей. В это время наблюдается рост заказов фруктов, богатых витамином С. Особенно популярной данная категория становится в конце августа, когда к приближению осени россияне запасаются витаминами. К примеру, осенью 2020 сервис уже отмечал рост продаж популярных осенних ягод — брусники и клюквы. Тогда к ноябрю 2020 продажи брусники выросли на 33,5%, а продажи клюквы — на 20,4%. Кроме того, весной 2021 года наиболее популярными товарами для офисов были вода и газированные напитки, свежие овощи. Продажи этих позиций выросли в марте-апреле в 2 раза в сравнении с двумя месяцами ранее. А в зимние месяца отмечается рост продаж чая и кофе в 1,5 раза относительно осеннего периода.

«По итогам первых двух недель после отмены „удаленки“ компании оформили в СберМаркете более 100 000 заказов. Чаще всего для сотрудников заказывают канцелярские товары, средства гигиены, продукты и напитки. Постоянными товарами в заказе по-прежнему остаются бананы и молоко. Растет и количество заказов с быстрой доставкой от 20 минут — такой формат становится все более удобным для корпоративного сегмента, что влияет и на частоту заказов. В среднем, компании покупают в СберМаркете товары для офисов один раз в неделю», — прокомментировали в пресс-службе СберМаркета.

Самые популярные товары в городах России

В Москве самыми популярными продуктами для заказа в офисы стали: лимоны, апельсины и конфеты Twix Minis.

В Санкт-Петербурге: апельсины, тостовый хлеб для сэндвичей, шоколад «Аленка» молочный с миндалем.

В Новосибирске: молоко, бананы и газированная вода.

В Казани: лимоны, батон нарезной и печенье Oreo.

В Нижнем Новгороде: помидоры черри, тостовый хлеб и печенье «Юбилейное».

В Екатеринбурге: арбуз, печенье «Юбилейное», KitKat молочный с хрустящей вафлей.

Во Владивостоке: замороженные сырники, сахар-рафинад и орехово-ягодная смесь.

Из канцелярских товаров чаще всего после снятия ограничений заказывали шариковые ручки — заказы этой категории выросли в 3 раза. Также офисы пополняли запасы бумаги для печати формата А4 — рост в категории в 1,5 раза в заказах. А из бытовых товаров наиболее часто заказывали мешки для мусора, бумажные полотенца и туалетную бумагу. Это может быть связано с подготовкой к новому бизнес-сезону, возвращением сотрудников в офисы, в том числе из отпусков.

В I полугодии B2B-направление СберМаркета, которое занимается доставкой продуктов питания, канцелярии и других товаров для компаний и офисов, увеличило продажи в 2,5 раза по обороту и 2,9 раз в заказах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6% в общем обороте компании.