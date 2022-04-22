POSm входной группы. Какие задачи решают, и кому необходимы

Входная группа как лицо магазина может быть привлекательной для посетителей и не очень. Все зависит от того, насколько профессионально она оформлена.

Входная группа – это второе после фасада, витрин и вывески, что видит человек, входящий в магазин. На этом этапе он должен получить максимально полную информацию о торговой точке.

О том, как какую роль играют во входной зоне торговой точки POS-материалы, и почему они необходимы, рассказывает Вячеслав Таймазов, PR-специалист агентства технического мерчандайзинга «ТехноМерч».

Общее для всех видов торговых точек

Во входной группе есть обязательные, предусмотренные законодательством, атрибуты: стенд «Уголок потребителя», таблички с графиком работы, юридическим адресом. Здесь же размещается информация о способах оплаты: наличными, картами или по QR-коду. Если невозможно оплачивать покупки какими-то картами, то об этом тоже должна быть информация. Желтые стикеры для слабовидящих людей станут дополнительным преимуществом входной зоны и торговой точки в целом, так как повышают лояльность этой категории покупателей.

POS-материалы как мотиваторы

Общая информация – еще не повод пройти дальше в торговый зал и начинать покупать. Первый и основной импульс дадут POS-материалы. Именно они станут той движущей силой, которая подтолкнет человека задуматься о покупке, даже если она не планировалась.

Входная группа – место самое удобное для размещения информации о том, что для магазина важно продать в первую очередь. Для этого используются плакаты и постеры. Конечно, можно приклеить их к стене скотчем, но более презентабельно будут выглядеть клик-профили. Они многоразового использования и рекламные материалы, по мере необходимости, можно менять. На это не потребуется и минуты.

Если в магазине проходит какая-то кратковременная акция, то самым оптимальным вариантом для ее рекламы станет Ролл-Ап. Эту недорогую, компактную конструкцию можно очень быстро развернуть. Справиться с этим может любой сотрудник магазина.

Информация об акции, написанная на штендере от руки, привлечет внимание посетителя магазина именно своей простотой. Потому что человек воспринимает этот акционный товар как нечто дешевое в моменте, и может решиться на покупку уже во входной зоне.

Примерно такая же реакция у посетителя во входной зоне при виде флипчарта, на котором, предложение, написанное мелом, от руки, к примеру, предлагает ему курицу, еще вчера стоившую 500 рублей, сегодня за 300. Сегодня это была курица – завтра могут быть макароны.

То есть эти два недорогих вида POS-материалов способны мотивировать посетителя на покупку, когда он только подходит к торговому залу.

Неплохо задействовать во входной зоне противокражные ворота. Эта визитная карточка магазина может стать удобным рекламным носителем. Если записи с рекламными акциями и специальными предложениями сделать яркими, с качественной печатью, то не заметить их будет трудно. Кратковременная концентрация внимания на них оставит след в памяти посетителя, и желание купить что-то из предлагаемого может появиться уже во входной зоне.

Подвесные POS-материалы – мобайлы, не занимают площадь входной зоны, но привлекают внимание всех посетителей в силу своих размеров и красочностью. И так же становятся рекламным призывом.

Напольные стикеры – тоже рабочий материал, привлекающий внимание. Здесь очень важно правильно подойти к их производству. Они должны быть изготовлены из качественных материалов. Использовать лучше специальную пленку, которая хорошо взаимодействует с напольной поверхностью и не стирается от длительного пользования. Потертости и поблекшие краски производят на посетителей не самое лучшее впечатление. За день в торговой точке проходят сотни людей, и, чтобы напольный стикер не сползал, материал, из которого он сделан, должен иметь хорошую адгезию. Существуют специальные напольные ламинаты, которые выдерживают большие потоки. Они не затираются, сохраняют яркость красок и презентабельный вид.

Лайфхаки на заметку

Есть ли в процессе обустройства входной группы что-то, на чем можно сэкономить? Если поискать, то можно найти. Скажем, есть товар, который торговая точка хочет продавать. Это может быть чай, пиво или что-то другое. Можно получить от производителя такого товара, например, стикеры «Двери от себя», «Двери на себя», перекидные таблички «Открыто», «Закрыто». Они будут брендированы, сделаны по всем правилам дизайна, и за них не нужно будет платить.

Можно постараться найти поставщиков, которые установят постеры –световые или несветовые. Так, без финансовых затрат удастся решить три задачи: заполнить часть входной зоны, рекламировать акции поставщика и, самое главное – привлечь покупателей.

Часто бренды, заинтересованные в продвижении своего товара, предоставляют Ролл-Апы со своими предложениями. Таким лайфхаком тоже можно воспользоваться – экономия, может и небольшая, но POS-материал для входной зоны нелишний.

POS-материалы – это, без сомнения, мощные маркетинговые инструменты. Но важно подойти к их использованию разумно. Они должны быть не только привлекательными, но и отвечать требованиям безопасности, поэтому подход к проектированию, монтажу и дизайну POS-материалов входной группы должен быть профессиональным.