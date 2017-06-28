Постаматы на железнодорожных станциях: перспективно?

ОАО «Центральная ППК» — крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России и логистический оператор PickPoint разместят постаматы на пригородных железнодорожных станциях Московской области.

В рамках пилотного проекта на железнодорожной станции «Долгопрудная» Савеловского направления установлен и запущен в работу первый постамат PickPoint. До конца года в пилотном запуске примут участие еще 100 пассажирских пригородных платформ Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Рижского, Савеловского и Ярославского направлений.

«Мы постоянно работаем над развитием сервиса для пассажиров. Для этого компанией выстраивается система, которая существенно упростит решение ежедневных бытовых вопросов жителей Москвы и области. Один из таких шагов — установка постаматов для выдачи онлайн-заказов. Если пилотный проект окажется удачным, то мы с коллегами из PickPoint будем работать над развитием сервиса», — рассказывает Владимир Козлов, директор по инфраструктуре ОАО «Центральная ППК».

Стандартным местами локации постаматов PickPoint являются магазины сетей X5 Retail («Карусель», «Пятерочка», «Перекресток»), «Седьмой Континент», «НАШ», «Магнит», «Виктория» и других. Поскольку число мест эффективной установки ограничено и на текущий момент практически выработано, компания PickPoint реализует проекты по размещению постаматов в новых типах мест. В период 2016-2017 гг. запущены проекты развития сети PickPoint в отделениях федеральных банков, жилищных комплексах «КРОСТ», на автозаправочных станциях Shell и в бизнес-центрах. В 2017 году компания PickPoint реализует стратегию по удвоению сети постаматов на территории России.