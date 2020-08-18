Поставщики хотят добросовестных практик от интернет-магазинов

На фоне растущей доли онлайн-продаж продуктов питания, участники рынка задумались о распространении действующих в традиционной торговле норм саморегулирования и на этот сегмент бизнеса. Поставщики недовольны, что онлайн-площадки меняют договоры и тарифы в одностороннем порядке — это мешает планировать бизнес-процессы.

Комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП) изучит работу операторов онлайн-торговли на потребительском рынке для обсуждения возможности распространения норм КДП на эту сферу. Соответствующие консультации пройдут в том числе с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ).

КДП на добровольной основе регулирует отношения между торговыми сетями и поставщиками прежде всего продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG). В частности, кодекс регулирует правила заказа и возврата товара, условия взаиморасчетов, штрафных санкций, порядок согласование цен, скидок и пр.

Представители интернет-торговли считают, что итак в добровольном порядке соблюдают все основные требования закона о торговле и настаивают, что текущие нормы саморегулирования для офлайн-ретейла для них не подходят в силу специфики отрасли.

Участники онлайн-рынка готовят позицию, подкрепленную действующим законодательством, после чего продолжат консультации с комиссией по применению КДП. В АКИТ заявили, что изучают вопрос.

Сегмент онлайн-продаж продуктов в России сегодня бурно растет на фоне ограничений в связи с пандемией COVID-19. По данным Nielsen, в апреле 2020 года на онлайн-канал пришлось 5% от всего рынка FMCG в натуральном выражении. По прогнозам Infoline, оборот онлайн-продаж FMCG по итогам года будет на уровне 135 млрд руб.— это более чем в три раза больше, чем в 2019 году.