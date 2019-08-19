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Заказы с маркетплейса «Беру» выдадут в «Пятерочке»

Маркетплейс «Беру» договорился о доставке и выдаче заказов в постаматах и на кассах «Пятерочки». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Яндекс.Маркета» (владеет этой площадкой).

На первом этапе посылки можно будет получить более чем в 300 магазинах в 98 городах ЦФО, в дальнейшем планируется запустить выдачу на кассах почти в 1 тыс. магазинов.

Сейчас у «Беру» уже 12 тыс. точек получения заказов, включая постаматы и пункты выдачи, уточнили в «Яндекс.Маркете». В апреле компания начала развивать собственную сеть постаматов BoxBot и рассчитывает расширить ее до 4 тыс. к 2024 г. Ежемесячный оборот «Беру» превышает 1 млрд руб., а ежемесячная аудитория достигла 9 млн человек.

В сотрудничестве с «Пятерочкой» заинтересованы многие крупные онлайн-ритейлеры. В апреле партнерство в сфере выдачи заказов с сетью заключил Ozon, а в конце июня — Lamoda. Сейчас в магазинах этой сети размещены постаматы «Халвы», PickPoint и Ozon — это три основных партнера. К концу 2019 г. число постаматов и пунктов выдачи у X5 Retail Group вырастет до 7 тыс., а к концу 2021 г. — до 20 тыс.

«Для X5 ключевые преимущества развития сети постаматов и пунктов выдачи — увеличение трафика в магазинах, дополнительные доходы за счет сдачи площадей в аренду и предоставления логистических услуг, а также повышение удовлетворенности клиентов за счет комплексного сервиса», — считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Другие офлайн-ритейлеры тоже пойдут по пути X5 Retail Group, но пока «опаздывают», уверен он.

Автор: Анна
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