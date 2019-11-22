Посылки Почты России можно будет получить в отделениях Hermes

АО «Почта России» и Hermes объявили о начале сотрудничества. Теперь заказы из интернет-магазинов, отправленные Почтой России, можно будет получить в пунктах выдачи федеральной сети Hermes.

С ноября 2019 года клиенты Почты России смогут воспользоваться услугами международной службы доставки Hermes для получения своих заказов. Удобное расположение пунктов выдачи Hermes в непосредственной близости от внутригородских пешеходных потоков, транспортных коридоров, а также социально значимых объектов и остановок общественного транспорта повысит уровень комфорта получателей, а удобный режим работы пунктов выдачи сделает услугу привлекательной для клиентов, привыкших к ритму жизни мегаполиса.

«В период высокого сезона, связанного с предновогодними распродажами в интернет-магазинах, мы ожидаем, что количество посылок, которые доставляет Почта России, вырастет минимум на четверть. Для удобства наших клиентов мы расширяем число ПВЗ, где можно получить отправления, проходящие через нашу логистическую сеть. Сотрудничество с лидерами индустрии позволит повысить качество сервиса и даст клиентам возможность выбирать наиболее удобную точку получения своего заказа», — отмечает первый заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

«Тестирование совместной услуги Hermes и Почты России показало впечатляющие результаты. Выдача отправления Почты России с идентификацией по пин-коду, в пункте Hermes, заняла меньше трех минут. Теперь процесс получения интернет — заказов станет значительно комфортнее для получателей, в особенности для постоянных клиентов интернет — магазинов, привыкших пользоваться услугами Почты России. Качественный сервис, удобный режим работы, быстрая доставка, широкая география пунктов выдачи — вот отличительные черты, характеризующие наше партнерство, выгодное как для интернет-магазинов, так и для конечных получателей», — комментирует событие генеральный директор Hermes Russia Алексей Шулев.

Почта России в 2019 году предложила интернет-магазинам услугу по пересылке покупок в свои отделения, а также в собственные и партнерские почтоматы и пункты выдачи заказов. Услуга предусматривает доставку получателям отправлений весом до 15 кг.