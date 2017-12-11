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Посылки ждут ИНН: к нововведениям оказался никто не готов

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Shiptor
Shiptor
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Тысячи посылок без ИНН застряли на таможне и складах авиаперевозчиков, зарубежные интернет-магазины и курьерские службы несут большие убытки из-за новых правил Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Об этом РИА Новости рассказал директор по развитию российского агрегатора служб доставок Shiptor Андрей Лямин.

«К нововведениям никто не оказался готов. Зарубежные интернет-магазины только начали собирать необходимые данные покупателей. Поэтому часть груза содержит ИНН, часть — нет. Некоторые посылки уже начинают возвращаться обратно поставщикам. Зарубежные интернет-магазины еще не выработали механизм предоставления ИНН таможенным службам, поэтому трудно прогнозировать, какой масштаб приобретут проблемы на таможне. Задержки с доставкой точно будут», — добавил он.

Ранее, 7 декабря, ФТС запустила новый проект, который расширяет перечень информации для экспресс-перевозчиков товаров из зарубежных интернет-магазинов. Так, экспресс-перевозчики в рамках эксперимента собирают ИНН получателей и электронные ссылки на приобретенные за границей товары. В ведомстве объяснили, что проводят эксперимент для снижения рисков ввоза товаров на подставных лиц, с помощью которых недобросовестные плательщики пытаются избежать уплаты пошлин.

Сейчас импортной пошлиной в РФ облагаются зарубежные покупки граждан на сумму более 1 тысячи евро. При этом власти обсуждают вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза покупок: в закон о бюджете на 2018–2020 годы даже заложены доходы от снижения этого порога до 20 евро для интернет-покупок.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы уточнили, что российским покупателям зарубежных интернет-магазинов в случае проблем с доставкой следует оперативно сообщить ИНН своему экспресс-перевозчику.

«Получателю экспресс-груза следует оперативно сообщить ИНН своему таможенному представителю (экспресс-перевозчику), с которым он заключил договор. Именно таможенный представитель подает документы в таможенный орган. Если товар доставляется посылкой по почте, сообщать ИНН не нужно, так как это требование касается только экспресс-грузов», — сообщил представитель пресс-службы ФТС.

Компании и сервисы: Shiptor
Автор: Анна
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