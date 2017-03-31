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Потребительские настроения в России в шаге от позитива

По данным исследования Gfk, проведенного в 1 квартале 2017 года, Индекс потребительских настроений в России достиг 100 пунктов, что сразу на 8 пунктов больше, чем в декабре 2016 года. Впервые с 2014 года потребительские настроения в целом по России - в шаге от позитива, говорится в исследовании.

Улучшения потребительских настроений отмечаются во всех федеральных округах России. Быстрее других Индекс потребительских настроений восстанавливался на Урале, в Сибири и в Москве.

При этом в пяти из девяти Федеральных округов России настроения потребителей – уже в позитивной зоне (Индекс выше 100 пунктов). В числе регионов, где в 1 квартале 2017 года потребители настроены оптимистично - Центральный ФО, Сибирь, Северный Кавказ и Москва. В Уральском регионе настроения, как и в целом по России, – в нейтральной зоне и близки к позитивным (100). В негативной зоне - хотя уже и с улучшившимися показателями Индекса - пока остаются Южный ФО, Поволжье и Дальний Восток.

Интересно, что впервые за время исследований GfK, потребительские настроения в cельской России – в позитивной зоне (105), тогда как настроения жителей городов пока все еще в некотором минусе (98).

Индекс потребительских настроений отражает, как люди оценивают текущую ситуацию в экономике страны, свое финансовое состояние и ожидания на будущее. Настроения потребителей оказывают непосредственное влияние на готовность тратить на товары и услуги. Значение Индекса может варьироваться от 0 до 200 пунктов. Интервал от 0 от 99 пунктов называется «пессимистической оценкой», а население считает ситуацию ухудшающейся.

Если значение Индекса равно 100 пунктам – это означает, что население рассматривает ситуацию как стагнирующую, так как доля положительных и отрицательных оценок одинакова. Если же интервал от 101 до 200 пунктов, то это означает, что население воспринимает нынешнюю и будущую ситуацию как улучшающуюся.

Автор: Анна
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