Потребителей в сфере интернет-торговли и онлайн-услуг возьмут под защиту

Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, направленного на защиту прав потребителей в сфере интернет-торговли и онлайн-услуг.

Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о подготовке поправок в закон «О защите прав потребителей» и закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

«Проект федерального закона призван создать благоприятные условия для развития частных инициатив, направленных на обеспечение эффективной защиты прав потребителей с использованием механизмов альтернативного урегулирования споров и информационных технологий, что позволит укрепить доверие потребителей к сфере онлайн-торговли, упростить и сделать более доступной защиту их прав и снизить нагрузку на судебную систему», — говорится в документе.

В нем отмечается, что необходимость создания соответствующей системы механизмов «вызвана возрастающим числом жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и оказанием онлайн-услуг, а также необходимостью сократить издержки потребителей и государства на ведение судебной защиты нарушенных прав потребителей и затраты бизнеса на администрирование обработки и хранения претензий потребителей в бумажной форме».

«Предметом правового регулирования проекта федерального закона являются общественные отношения между сторонами гражданско-правовых потребительских споров», — говорится в документе.

Законопроект разрабатывается в целях реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ», добавили в ведомстве.