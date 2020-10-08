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Российские потребители оказались от закупок впрок

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Магнит
Продукты питания

«Магнит» проанализировал покупательский спрос в России в конце сентября на фоне ускорившегося распространения коронавирусной инфекции и сравнил, как поведение потребителя изменилось по сравнению с первой волной коронавируса.

Как считали

Для сравнения выбрали выбраны два периода. Первый — 11-17 марта 2020 года. 11 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил о приостановке авиасообщения России с рядом стран и других мерах. На последовавшие дни пришелся резкий скачок спроса на продукты с длительными сроками хранения.

Второй период — 25 сентября-1 октября 2020 года. С середины сентября в Москве ускорился прирост числа инфицированных COVID-19. С 25 сентября в столице начали действовать предписания по самоизоляции для пожилых людей и граждан из групп риска.

Сравнение динамики продаж проведено на базе сопоставимых магазинов (LfL) «Магнит».

Что было в марте

В марте максимальный скачок спроса пришелся на продукты с длительным сроком хранения, а также на бытовую химию для уборки дома и туалетную бумагу. За 11-17 марта в московских магазинах «Магнит» продажи круп выросли год к году на 229%, макарон — на 394%, мясных консервов — на 456%, растительного масла — 145%, туалетной бумаги — на 125%, замороженной продукции — на 30%, бытовой химии для уборки — на 46%.

В сравнении с февралем продажи этих товаров росли в марте неделю также крайне быстро: круп — на 215%, макарон — на 367%, мясных консервов — на 455% и т.д.

Какая ситуация осенью

В конце сентября стало заметно небольшое оживление в продажах товаров так называемого сегмента «апокалипсис» — крупы, консервы и проч. Но динамика в десятки раз ниже мартовских цифр — в целом, влияние коронавируса на спрос уже незначительно: потребители стали рациональнее подходить к закупкам продуктов длительного хранения впрок. Также возможно сохранение у некоторых потребителей еще весенних запасов, например, гречневой крупы.

Заметно большее влияние на спрос в моменте оказывают инфляционные ожидания потребителей по отдельным товарным категориям, сезонные факторы (закончившийся сезон отпусков, поступление нового урожая на рынок), а также ограниченные по времени промоакции на отдельные товары в категориях.

За неделю 25 сентября — 1 октября продажи круп в сопоставимых магазинах «Магнит» в Москве выросли год к году на 32%, макарон — на 30%, мясных консервов — на 14%, растительного масла — на 29%, туалетной бумаги — на 35%. Спрос на некоторые категории сокращался — например, продажи замороженной продукции снизились на 11%.

В магазинах «Магнита» по всей России, за исключением Москвы, динамика более сглаженная. Продажи круп поднялись на 7,9%, макарон — на 22%, растительного масла — на 11%, консервов — на 13%, туалетной бумаги — на 19%.

Компании и сервисы: Магнит
Автор: Анна
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