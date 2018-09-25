Алексей Фёдоров: повышение НДС спровоцирует честные распродажи

В начале лета были приняты поправки, которые увеличивают НДС до 20%. Изменения вступят в силу с 2019 года, но немало интересного произойдет уже в конце 2018-го. На протяжении всего года ритейлеры постоянно закупают товары повседневного спроса, а также сезонные товары, основываясь на емкости огромного ряда показателей: размер склада, количество палето-мест и ячеек для хранения, входные возможности склада, загруженность персонала и прочее. Единовременно опустошить складские помещения и наполнить их новой продукцией — невозможно. Товар весь год закупался с НДС 18%, а в 2019 году будет продаваться с 20%. То есть в одну секунду 1 января ритейлеры потеряют 2% своего оборота, и в новогоднюю ночь карета превратится в тыкву.

Для некоторых секторов торговли это будет просто губительно. В таких направлениях коммерции как бытовая техника и электроника, где часто маржинальность не превышает 4-5%, это станет катастрофой. Причем особенно это коснется добросовестных средних игроков. То есть, они практически потеряют рентабельность. Если крупные игроки имеют некую «жировую прослойку», то у средних просто может оказаться дефицит свободных средств.

«Конечно, все игроки рынка начали готовиться уже сейчас. И мы прогнозируем попытки „избавится от отвара“ с самого начала осени. Большинство магазинов начнут традиционные распродажи раньше, а предложения будут ещё более выгодными. Стремление всё распродать подарит гражданам настоящий праздник невероятных скидок. И в этот год традиционные распродажи будут куда более честными. Парад предновогодних скидок обернется дефицитом товаров, которые рилейлеры не успеют закупить и доставить в торговые точки. Это продиктовано как раз искусственным опустошением складов и усилиями по сокращению товарных остатков. Коммерция прогнозируемо восстановится к концу января, и начнется уже новый год с новыми сезонами распродаж, ведь шоу должно продолжаться. И, может быть, мы увидим появление нового маркетингового тренда, толчком для которого послужит желание „продать всё“, как рождение новой вселенной в результате большого взрыва», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров