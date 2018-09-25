Алексей Фёдоров: повышение НДС спровоцирует честные распродажи
В начале лета были приняты поправки, которые увеличивают НДС до 20%. Изменения вступят в силу с 2019 года, но немало интересного произойдет уже в конце 2018-го. На протяжении всего года ритейлеры постоянно закупают товары повседневного спроса, а также сезонные товары, основываясь на емкости огромного ряда показателей: размер склада, количество палето-мест и ячеек для хранения, входные возможности склада, загруженность персонала и прочее. Единовременно опустошить складские помещения и наполнить их новой продукцией — невозможно. Товар весь год закупался с НДС 18%, а в 2019 году будет продаваться с 20%. То есть в одну секунду 1 января ритейлеры потеряют 2% своего оборота, и в новогоднюю ночь карета превратится в тыкву.
Для некоторых секторов торговли это будет просто губительно. В таких направлениях коммерции как бытовая техника и электроника, где часто маржинальность не превышает 4-5%, это станет катастрофой. Причем особенно это коснется добросовестных средних игроков. То есть, они практически потеряют рентабельность. Если крупные игроки имеют некую «жировую прослойку», то у средних просто может оказаться дефицит свободных средств.
«Конечно, все игроки рынка начали готовиться уже сейчас. И мы прогнозируем попытки „избавится от отвара“ с самого начала осени. Большинство магазинов начнут традиционные распродажи раньше, а предложения будут ещё более выгодными. Стремление всё распродать подарит гражданам настоящий праздник невероятных скидок. И в этот год традиционные распродажи будут куда более честными. Парад предновогодних скидок обернется дефицитом товаров, которые рилейлеры не успеют закупить и доставить в торговые точки. Это продиктовано как раз искусственным опустошением складов и усилиями по сокращению товарных остатков. Коммерция прогнозируемо восстановится к концу января, и начнется уже новый год с новыми сезонами распродаж, ведь шоу должно продолжаться. И, может быть, мы увидим появление нового маркетингового тренда, толчком для которого послужит желание „продать всё“, как рождение новой вселенной в результате большого взрыва», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров
«Начало сентября будет ознаменовано некоторым затишьем. Но, как водится, это только видимость. Если заглянуть на „кухню“ ритейлера, то мы увидим, как кипит работа сразу по всем направлениям. Клиентская база — ее приводят в порядок, чтобы по команде начать информировать, а потом ещё много раз повторить об эксклюзивных предложениях и небывалых скидках. Товарная матрица — нужно провести ревизию всех товарных остатков и разработать стратегию продвижения для каждого, выделить товары-локомотивы и сложные ассортиментные единицы. Реклама — первую половину лета можно было наблюдать штиль, но уже сейчас в типографиях активно печатается продукция, а контракты с телевидением и радио заключены. Новенькие листовки, баннеры, ценники, прайсы и каталоги ждут, когда их распакуют. Скрипты — готовятся речевые фразы и модули, по которым будут рассказывать про невиданную акцию и приглашать на распродажу. Креатив — он будет балансировать на грани дозволенного, так как в обострённой борьбе за внимание покупателя конкуренция станет ещё жестче. Тайминг — очень важно не стать „догоняющими“, но и не начать с фальстарта», — рассказывает PR-директор ГК «220 Вольт» Ирина Тельнова.