Повышение НДС за 3 года принесет в бюджет свыше 2 трлн рублей

Повышение НДС с 18 до 20% за 3 года принесет в бюджет свыше 2 трлн рублей. Об этом говорится в подготовленном Минфином проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Документ опубликован на сайте Госдумы.

В Минфине прогнозируют, что повышение ставки налога на добавленную стоимость в 2019 году принесет бюджету дополнительные 633,5 млрд рублей (при этом в сопроводительной записке к закону о повышении НДС речь шла о 620 млрд рублей), в 2020-м — 578 млрд рублей, в 2021-м — 728 млрд рублей.

Также в ведомстве рассчитали, как отразится на бюджете планируемое повышение пенсионного возраста. В Минфине считают, что в 2020 году отчисления в Пенсионный фонд (которые необходимы для восполнения его дефицита) уменьшатся примерно на 9,3 млрд рублей, а в 2021-м сократятся на 156,3 млрд рублей.

Проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики по сути представляет собой предварительную версию федерального бюджета. Основные параметры будут уточняться во время разработки и рассмотрения проекта закона о бюджете.

Законопроект о повышении НДС и новых тарифах страховых взносов 3 июля был одобрен в первом чтении депутатами Госдумы. Документ предусматривает повышение НДС до 20% и установление тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.