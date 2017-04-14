Prada планирует запустить в России интернет-магазин

Люксовый бренд Prada планирует запустить в России официальный интернет-магазин. В опубликованной презентации финансовых результатов Prada Group за 2016 год, дается позитивная оценка российскому рынку, результаты продаж на котором оказались лучше ожидаемых.

Помимо этого локальные онлайн-магазины бренда до конца года должны заработать в Китае, Южной Корее, Австралии, Новой Зеландии.

Между тем согласно опубликованной финансовой отчетности Prada Group за 2016 год, итальянский модный дом испытывает трудности. Так, чистая прибыль компании в 2016 году сократилась на 16%— до €278,3 млн. Выручка упала на 10% — до €3,2 млрд — в связи со снижением спроса на всех ключевых для компании рынках.

Прибыль оказалась рекордно низкой с момента IPO в Гонконге в 2011 году. Это связано с низкими продажами на основных рынках компании.

Тем не менее, в Prada отмечают прогнозируют «устойчивый рост» в будущем.

Слабые продажи показали рынки Японии и европейских стран, рост продаж отмечался в Великобритании, России. Восстановление продаж произошло в Гонконге и Макао.

Prada работает в 70 странах мира, крупнейший ее магазин расположен в Дубае. В портфель брендов Prada Group входят Prada, Miu Miu (молодежная линия), Car Shoe (одежда и обувь) и Church's (английский производитель обуви).