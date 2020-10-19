Правительство готово поддержать онлайн-продажи рецептурных препаратов

Минздрав и Минпромторг готовы поддержать начало дистанционной продажи рецептурных препаратов после того, как все категории лекарств будут охвачены маркировкой, сообщает «ТАСС».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на рынке еще продолжают вращаться немаркированные препараты и это важный момент отслеживания для безопасности, поэтому вся отрасль должна перейти на обязательную маркировку.

«Относительно онлайн-торговли (рецептных препаратов — прим. ТАСС). В мае было принято решение, и уже безрецептурные лекарства продаются через интернет-магазины. Поэтому, думаю, когда-то, и наши коллеги должны нас поддержать, в обозримом будущем будет принято такое решение», — сказал он.

По словам главы Минпромторга Денис Мантуров, правительство будет изучать вопрос о разрешении онлайн-продаж рецептурных препаратов.

В мае этого года была одобрена дистанционная продажа безрецептурных лекарственных средств. Заниматься онлайн-торговлей лекарствами могут аптеки с лицензией на этот вид деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее года, а также имеющие собственную курьерскую службу.