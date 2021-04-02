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Право и налоги RSS

Правительство одобрило механизм «единого налогового платежа» для ИП и юридических лиц

Правительство одобрило введение в России единого налогового платежа, когда налоги, некоторые сборы и страховые взносы оплачиваются одной операцией, для бизнеса — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина. Он внес на обсуждение поправки в Налоговый кодекс. В случае принятия они вступят в силу с 1 января 2022 года.

Механизм позволяет проводить обязательные платежи одним поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к бюджету. Налоговая сама на основе своих данных зачислит средства в счет обязательств плательщика. В первую очередь деньги будут направлять на погашение ранее возникших недоимок, а если их нет, то в счет предстоящих платежей или задолженности по пеням, процентам и штрафам, пояснил Минфин. Налоговая уведомит плательщика о зачете денег в течение пяти дней с даты принятия решения.

Единый платеж упростит порядок уплаты налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Россиянам этот механизм доступен уже больше двух лет, с 1 января 2019 года. Сначала он действовал для уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а с 1 января 2020 года — и для подоходного налога. Люди успешно пользуются услугой и оплачивают имущественные налоги одной суммой в любое время, утверждает Мишустин.

Автор: Анна
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