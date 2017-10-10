Правительство одобрило законопроект о онлайн-торговле лекарствами

Правительство рассмотрело и одобрило законопроект, по которому аптеки получают право торговать через Интернет лекарствами, отпускаемыми без рецепта. Теперь документ поступает на рассмотрение Госдумы.

Планируется, что законопроект вступит в силу с января 2018 года. В нем должны определить и порядок доставки лекарств на дом. Необходимо решить, кто займется доставкой. Это могут быть как провизоры, так и обычные курьеры, не имеющие фармацевтического образования.

«Коммерсант» провел опрос аптечных сетей и выяснил, что точки зрения на проблему расходятся. Так аптечная сеть «36,6» по заявлению ее представителя Алексея Киселева-Романова, будет в любом случае активно развивать новый канал. А генеральный директор сети «Ригла» считает, что доставка лекарств экономически нецелесообразна, так как фармацевты в качестве специалистов становятся с каждым разом все дороже. Поэтому в планах Риглы нет развития доставки

Официально дистанционная продажа лекарств в России сейчас запрещена. Но, по данным Data Insight, каждые сутки онлайн-аптеки получают около 20 тыс. заказов на лекарства. Снять запрет на онлайн-торговлю для аптек предполагалось еще с 1 января 2017 года — соответствующие поправки в конце 2015 года подготовил Минздрав, но они так и не дошли до правительства. В феврале этого года министерство подготовило новый документ, разрешающий онлайн-торговлю любыми лекарствами, кроме «подлежащих предметно-количественному учету, обладающих анаболической активностью и лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 30%». Позднее в список запрещенных к продаже попали также рецептурные препараты.

В августе Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась в Минфин и Минздрав с предложением легализации онлайн-продажи лекарств через принадлежащий государству домен egais.ru (через него со следующего года планируется начать онлайн-торговлю алкогольными напитками). Свою позицию по этому поводу министерства пока не высказывали.