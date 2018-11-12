Правительство планирует ввести 20% налог на газировку

Сладкие газированные напитки в России могут обложить акцизами. Такое предложение выдвинуто в отзыве на проект «Укрепление общественного здоровья». Предложение направлено на снижение потребления сахара населением. Согласно оценке авторов инициативы, нововведение мотивирует граждан переходить на здоровое питание. В Минздраве инициативу поддержали, сообщают «Известия».

Минимальный размер акциза на газированные напитки, по данным издания, в случае его введения составит 20% от розничных цен на продукт. Если налог будет введен, 1 литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей, прогнозируют эксперты. На данный момент подобным налогом облагается алкогольная продукция и этиловый спирт.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков считает, что в результате введения акциза отрасль столкнется с падением продаж и годовой прибыли производителей, и инвестиций в основной капитал, а также — со снижением объемов производства и сокращением количества рабочих мест. Это негативно отразится и на конкурентоспособности российских производителей, считает эксперт.

Максим Новиков подчеркнул, что новый сбор отразится на цене газировки: минимальный уровень роста уже заложен авторами инициативы.

Идея о введении акцизов на так называемые «вредные» товары на протяжении долгого времени обсуждается различными ведомствами. Так, в конце 2015 г. в Госдуму был внесен законопроект о введении акцизов на газировку и картофельные чипсы. Тогда правительство не поддержало законопроект. В начале 2016 г. власти начали обсуждать вопрос введения акцизов на пальмовое масло и некоторые продукты с высоким содержанием жиров и сахара.

В апреле 2018 г. Минздрав выступил за установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров. Такие предложения содержатся в обновленной версии проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 г. До сих пор инициатива находилась на стадии обсуждения.