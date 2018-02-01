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Правительство поддержало предложение о регистрации юрлиц без офиса

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Сбербанк России
Сбербанк России
Финансовые организации

Правительство поддержало предложение отказаться от обязательного принципа наличия физического адреса для регистрации юридических лиц. Об этом по итогам совещания под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передаёт «Интерфакс».

После заседания Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин пояснил, что юрлица предлагается регистрировать без физического офиса — либо на базе почтового ящика, либо на базе электронного сервиса.

«С точки зрения физического адреса — это тектонический сдвиг для корпоративного законодательства. Это перевод всей системы регистрации в соответствии с реалиями современной цифровой экономики», — отметил министр.

Кроме того, правительство решило отменить для малого и среднего бизнеса госпошлину за регистрацию новых предприятий в электронной форме, добавил Орешкин. По его словам, банки заявляют о готовности предоставлять услуги по открытию счёта и получению базовых услуг также с нулевой стоимостью. О каких именно банках идёт речь, министр не уточнил. На совещании присутствовал глава «Сбербанка» Герман Греф.

Глава Минэкономразвития рассказал, что правительство также одобрило совместную с Корпорацией малых и средних предприятий программу по предоставлению льготных кредитов по ставке 6,5%. Министр напомнил, что уже выбраны 15 банков и выдача кредитов по такой ставке начнётся в феврале.

«Сегодня принято решение поддержать все эти предложения. В ближайшее время примем необходимые поправки в законодательство», — подытожил министр, отметив, что эти поправки могут вступить в силу уже в этом году.

Компании и сервисы: Сбербанк России
Автор: Анна
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