Правительство получит право регулировать стоимость лекарств

Государственная дума в первом чтении рассмотрит законопроект, согласно которому правительство получит право замораживать цены на лекарства, пишет ТАСС. Кабинет министров сможет устанавливать максимальную цену на препараты в условиях распространения опасного инфекционного заболевания, к примеру.

Государство получит возможность контролировать стоимость препаратов, которые не входят в список жизненно необходимых. Цены будут регулироваться со стороны не только в условиях эпидемии, но и в случае, когда стоимость какого-то препарата в отдельных регионах будет необоснованно расти более, чем на 30%, в нескольких регионах. Предельно допустимую цену на препарат можно будет устанавливать не более, чем на 90 дней.

Ранее первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев говорил о необходимости как можно скорее принят этот законопроект из-за пандемии коронавируса нового типа, а также начать регулирование аптечных сетей. Закон должен защитить граждан в нынешних опасных эпидемиологических условиях.

Траты россиян на покупку противовирусных препаратов с конца февраля выросли в полтора раза. На повышение спроса сказались известия о случаях коронавируса, зарегистрированных в России именно в это время. Еще выше потребность в лекарствах выросла после того, как вирус добрался до Москвы.

Ритейлеры в свою очередь просят ускорить легализацию онлайн-торговли лекарствами из-за коронавируса. Возможность покупать лекарства и другие товары через интернет становится все актуальнее на фоне пандемии.