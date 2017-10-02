Правительство предлагает снизить беспошлинный порог для интернет-покупок в 50 раз

Правительство представило в Госдуму проект федерального бюджета на 2018-2020 годы. Один из моментов, имеющихся в бюджете — снижение порога беспошлинного ввоза товаров через международные почтовые службы в 50 раз. Правительство предлагает снизить порог беспошлинного ввоза с имеющихся сейчас €1000 до €20. Ожидается, что это принесет в бюджет дополнительно до 30 млрд рублей в 2018 году и до 60 млрд рублей в 2019 году.

Порог планируется снизить только для физических лиц, а сумма пошлины при превышении товаром установленной стоимости не сообщается. Оформлять пошлину в качестве таможенного представителя уполномочат «Почту России».

До этого Россия, как один из участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планировала плавно снижать порог. Но по новому документу в России порог будет снижаться быстрее. Остальные страны из состава ЕАЭС собираются снизить порог до €500 в 2019 году и до €200 евро в 2020 году.