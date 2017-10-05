Правительство предложило продавать лекарства в торговых сетях

Российское правительство предложило разрешить продавать лекарства в торговых сетях. По данным агентства «РБК», такую инициативу Минздраву поручил проработать вице-премьер Игорь Шувалов.

За возможность продавать лекарственные препараты в торговых сетях высказываются в Минпромторге. В ведомстве полагают, что это повысит их доступность для потребителей и усилит конкуренцию на розничном фармацевтическом рынке.

Против этой инициативы выступает Минздрав. По данным источника, в Минздраве считают, что продавать лекарства можно только в аптеках. При этом там не стали комментировать информацию о поручении Шувалова.

По мнению экспертов, продажа лекарств в супермаркетах может привести к росту цен на них. Так, наиболее прибыльны для аптек безрецептурные препараты, которыми могут разрешить торговать в магазинах. В результате, чтобы покрыть убытки, аптеки могут поднять цены на другие лекарства.