Правительство продлило до 2022 года мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство продлило до 2022 года мораторий на проверки малого и среднего предпринимательства (МСП). По словам главы кабмина, решение коснётся около 100 000 представителей отрасли. В августе продлить мораторий на проверки МСП предложил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, чем меньше административное давление на предпринимателей, тем лучше.

«Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год», — привёл ТАСС слова Михаила Мишустина на пленарном заседании Московского финансового форума.

По словам премьера, сейчас готовится соответствующее постановление правительства, которое коснётся около 100 000 субъектов малого предпринимательства.

Мораторий на проведение плановых проверок бизнеса ввели с 1 января 2016 года, после чего этот режим неоднократно продлевали. Весной 2020-го вступило в силу постановление правительства, которое запрещает проведение плановых и внеплановых инспекций в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства до конца года. Затем правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года.