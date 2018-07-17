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Право и налоги RSS

Правительство рассматривает отдельный платеж на покупки в зарубежных интернет-магазинах

России могут ввести отдельной платеж, который будет взиматься с физических лиц за совершение покупки в зарубежном интернет-магазине. Устанавливать платеж будет правительство, равно как порядок и сроки его уплаты, следует из проекта поправок в закон «О таможенном регулировании», который находится на рассмотрении Госдумы.

Ко второму чтению одну из статей закона предложили дополнить пунктом: «Правительство Российской Федерации вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты».

Размер платежа и условия его введения в документе не уточняются. Поправки одобрены к принятию Комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Предполагаемая дата рассмотрения законопроекта во втором чтении — 18 июля.

В первом чтении документ приняли 19 июня. Это новая редакция действующего закона о таможенном регулировании, его принятие необходимо для приведения российского таможенного законодательства в соответствие с нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, уточняет «Интерфакс».

Сейчас без уплаты пошлины россияне могут приобретать товары в зарубежных интернет-магазинах на сумму до €1000 и общим весом не более 31 килограмма на человека в месяц. В случае превышении лимита пошлина составит 30% от суммы превышения, но не менее четырёх евро за килограмм. С 2019 года порог беспошлинного ввоза будет снижен до €500 в месяц, а с 2020 года — до €200.

Автор: Анна
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