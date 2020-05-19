Правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств

Доставку безрецептурных медицинских препаратов можно будет заказать по телефону или онлайн. Порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю медикаментами, требования к аптекам, порядок торговли, а также доставки лекарств утвердило Правительство.

Для продажи безрецептурных препаратов аптеки должны получить соответствующее разрешение. Для этого необходимо направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Его рассмотрят в течение пяти дней. Получить разрешение на дистанционную торговлю смогут только аптеки с лицензией на этот вид деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее года. Еще одно условие — наличие собственной курьерской службы или договора с компанией, оказывающей такие услуги. Под запрет попадают наркотические, психотропные и спиртосодержащие препараты, доля этилового спирта в которых превышает 25%.

Кроме того, правительство поручило Минздраву в течение полугода следить за соблюдением правил дистанционной торговли лекарствами и затем подготовить доклад о результатах мониторинга.