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Право и налоги RSS

Правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств

Доставку безрецептурных медицинских препаратов можно будет заказать по телефону или онлайн. Порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю медикаментами, требования к аптекам, порядок торговли, а также доставки лекарств утвердило Правительство.

Для продажи безрецептурных препаратов аптеки должны получить соответствующее разрешение. Для этого необходимо направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Его рассмотрят в течение пяти дней. Получить разрешение на дистанционную торговлю смогут только аптеки с лицензией на этот вид деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее года. Еще одно условие — наличие собственной курьерской службы или договора с компанией, оказывающей такие услуги. Под запрет попадают наркотические, психотропные и спиртосодержащие препараты, доля этилового спирта в которых превышает 25%.

Кроме того, правительство поручило Минздраву в течение полугода следить за соблюдением правил дистанционной торговли лекарствами и затем подготовить доклад о результатах мониторинга.

Автор: igor-nazarov
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