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Предложения товаров, которые можно купить прямо на Яндекс.Маркете, станут заметнее

В ближайшее время предложения тех магазинов, которые подключены к логистическим и платежным технологиям Яндекса и чьи товары можно купить прямо на Маркете, начнут отображаться на карточках товаров и в результатах поиска по Маркету в отдельном блоке над остальными предложениями.

Покупатели всё чаще отдают предпочтение площадкам, где можно собрать все нужные товары в одну корзину и получить хороший сервис. Благодаря тому, что процесс покупки происходит прямо на Маркете, сервис может контролировать качество доставки до потребителя, процессы оплаты и возврата.

Первые изменения уже произошли в карточках товаров мобильной версии Яндекс.Маркета. Если раньше на карточке можно было увидеть только одно предложение от партнёров маркетплейса с самой низкой ценой, то теперь будут видны предложения всех продавцов. В феврале в мобильной и десктопной версиях все предложения партнёров маркетплейса будут показаны в отдельном блоке над теми предложениями, у которых нет возможности покупки на Маркете.

В блоке «Низкая цена» теперь отображаются предложения с покупкой на Маркете, но при их отсутствии там могут быть показаны предложения, размещающиеся по рекламной модели.

Рекламная модель (АДВ) — когда магазины принимают заказы на своём сайте — также останется, и Маркет продолжит вести трафик на сайты партнёров. Для партнёров, которые принимают заказы у себя на сайтах, единственным изменением будет то, что такие предложения будут демонстрироваться после блока предложений товаров, которые можно купить прямо на Маркете. Если один и тот же магазин продаёт товар на маркетплейсе и размещает его для получения трафика на собственный сайт, предложение появится на карточке и в результатах поиска дважды.

«На рынке происходят большие изменения — по оценке аналитиков Маркета, доля маркетплейсов в общем объёме онлайн-торговли выросла за последние несколько лет с 13% до 30%. Покупатели всё чаще выбирают крупные площадки, где можно собрать нужные товары в одну корзину и получить сервис предсказуемого качества. В ответ на рост востребованности покупок на маркетплейсах мы в первую очередь фокусируемся на этом сценарии на Маркете», — прокомментировала изменения Татьяна Умряева, директор сервиса Яндекс.Маркет.

Яндекс.Маркет 15 января резко снизил комиссию за продажу — сейчас для товара любой категории и стоимости партнёры платят 2% от цены. Комиссия берётся за исполненный заказ — то есть этот показатель можно сопоставлять с долей рекламных расходов (ДРР) от выручки, полученной от рекламы на Маркете. Отдельно продавец оплачивает комиссию за эквайринг и логистические операции.

Автор: Анна
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