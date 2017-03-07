Предпочтения онлайн-покупателей в 2017 году

Компания KPMG International представляет исследование предпочтений онлайн-покупателей, в котором приняли участие 18 000 респондентов из 50 стран по всему миру.

По результатам опроса, проведенного KPMG International в 2016 году, российские покупатели отдают предпочтения интернет-магазинам, работающим круглосуточно (59%) и оперативно отвечающим на вопросы покупателей (56%), все еще предпочитают платить наличными при получении покупки (47%) и принимают решение, больше всего ориентируясь на цену товара (24%).

Популярными категориями товаров в онлайн-магазинах в России являются книги и мобильные телефоны, а в Австралии и Бельгии – вино. В США и Индии чаще других товаров заказывают кожгалантерею и аксессуары, в Бразилии и Греции – медицинские препараты, а в Финляндии спортивный инвентарь.

К «эмоциональным» покупкам в интернете респонденты относят все продуктовые категории (еда, алкоголь), медицинские препараты, книги и музыку, а также товары для животных. Более чем 40% участников исследования отметили, что совершают такие покупки одномоментно. В противовес, самые обдуманные покупки – смартфоны, мебель и декор для дома, ювелирные изделия и часы. Решение о приобретении такого вида товаров принимают в один день только 10-15% опрошенных.

С полной версией «Исследования предпочтений онлайн-покупателей в 2017 году» можно ознакомиться на сайте KPMG в России и СНГ.