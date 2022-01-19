Предприятия «Магнита» выпустили рекордные 360 000 тонн продукции

Собственные предприятия торговой сети «Магнит» установили новый рекорд, выпустив в 2021 году почти 360 000 т продукции, которая реализуется в магазинах сети в 65 регионах страны под собственными торговыми марками (СТМ). Это на 17% больше, чем в 2020 году.

Рост производства достигнут за счет запуска новых позиций в линейке собственных брендов, улучшения урожайности в тепличных комплексах и выхода новых предприятий на более высокую мощность. «Магнит» — единственный в России ритейлер, имеющий собственные производства по выпуску продуктов питания: 17 предприятий в разных регионах России выпускают около 500 наименований продуктов.

По итогам 2021 года предприятия Компании произвели почти 102 000 т свежих овощей и фруктов (+11%), около 17 800 т кондитерских изделий (+7%), более 150 000 т бакалеи и замороженных продуктов (+ 30%), 46 600 т мучных изделий (на уровне 2020 года). Чтобы обеспечить высокую доступность социально значимых товаров для покупателей, «Магнит» в пять раз увеличил объемы фасовки сахара под собственной торговой маркой и достиг показателя в 26 000 т.

В 2021 году агропромышленные производства Компании в Краснодарском крае сконцентрировались на производстве томатов в связи с импортными ограничениями и увеличили объем их выпуска на 16%, а также запустили 7 новых сортов. Самые высокие результаты — в томатах черри (+35%). В итоге доля продаж томатов собственного производства в сети достигла 21,3%. В грибном комплексе собрали рекордный урожай шампиньонов — 7 000 т (+2%), доля продаж шампиньонов собственного производства в магазинах «Магнит» составила 66,7%.

Основные мощности Компании находятся в Краснодарском крае, родном регионе сети. Ключевые промышленные предприятия в Индустриальном парке «Магнита» — «Кондитер Кубани» и «Кубанский комбинат хлебопродуктов» — произвели около 65 000 т продукции. Доля продаж макарон собственных марок в сети в 2021 году достигла 22,9%. «Кондитер Кубани» увеличил производство почти на 7% и запустил 8 новых позиций в мармеладе, карамели, трюфелях и др. «Кубанский комбинат хлебопродуктов» в части новинок начал выпускать имбирное и сахарное печенье.

Для снижения себестоимости товаров открылся цех по производству 2 начинок для мучных кондитерских изделий, которые ранее закупались у сторонних производителей. Запущенный в 2020 году цех фасовки цитрусовых в Новороссийске поставил в сеть почти 12 000 т фасованной продукции. Цеха фасовки сыров показали прирост 17% и произвели 36 000 т продукции за счет выхода на полную мощность запущенных ранее цехов в Пензе и Дмитрове.

Всего предприятия «Магнита» в разных регионах страны выпускают овощи, грибы, конфеты, печенье, макароны, замороженную продукцию (пельмени, чебуреки, блины, вареники), орехи, семечки, воду, уксус, сиропы, супы, чай, снеки, сухие завтраки, специи и другую.

«Наши предприятия являются одними из ключевых поставщиков товаров в СТМ. Мы видим хороший потенциал к дальнейшему росту частных марок в различных категориях и к 2025 году хотим достичь показателя продаж в 25%. СТМ становится главным „дифференциатором“ ассортимента в нашей сети, ежегодно мы вводим пул новинок для покупателей и актуализируем технологии производства, чтобы отвечать самым разным запросам» Екатерина Лобанова, директор по коммерческим закупкам и поддержке категорийного менеджмента розничной сети «Магнит»