Представители рынка просят снять с рассмотрения законопроект об агрегаторах товаров

Рабочая группа «Связь и информационные технологии» Экспертного совета при правительстве обратилась к Роспотребнадзору с предложением снять с рассмотрения законопроект об агрегаторах товаров.

В совет входят представители «Яндекса», Mail.Ru Group, «Ростелекома», МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и других организаций. Они заявили, что в настоящей версии проект не регулирует деятельность агрегаторов услуг.

«Просим вас содействовать учету позиции экспертного сообщества и снятию данного проекта поправок с рассмотрения в текущей редакции в связи с необходимостью его концептуальной переработки», — говорится в отзыве.

Как сообщалось ранее, законопроект о товарных агрегаторах, который предполагает внесение изменений в закон «О защите прав потребителей», Госдума приняла в первом чтении в июне 2017 года, но при условии, что к нему необходимо подготовить поправки ко второму чтению.

Согласно тексту законопроекта, под товарным агрегатором понимается информационный посредник, вступающий с потребителями в возмездные отношения, но сам при этом не заключающий сделки по купле-продаже товаров, в первую очередь это интернет-агрегаторы формата Яндекс.Маркет, Товары.Mail.Ru и Price.ru — по сути торговые «витрины» множества магазинов. Агрегаторы будут обязаны довести до сведения потребителя информацию о себе и продавце, а именно наименование, адрес и ОГРН. За предоставление недостоверных сведений, они будут нести ответственность.

Прописанные в законопроекте объекты регулирования позволят применять его нормы и к различным сервисам: услугам гостиниц, такси, мастеров по ремонту, строителей, швей. Уже ко второму чтению в законе это должно быть четко прописано.

Однако, экспертная группа считает «нецелесообразным введение эпизодического регулирования широкого и постоянно увеличивающегося класса данных информационных посредников» и предлагают разработать поправки в Гражданский кодекс РФ (по аналогии со ст. 1253.1, в которой прописана ответственность информационного посредника), а по итогам такой работы готовить поправки и в другие законодательные акты.

Такую работу эксперты предлагают поручить Исследовательскому центру частного права при Президенте РФ, Минкомсвязи, Минэкономразвития и при участии Экспертного совета при Правительстве РФ.

«Любые попытки ситуативного и некомплексного регулирования, не основанного на всестороннем анализе, негативно скажутся на развитии отечественных сервисов и разработок в указанной области, уничтожат существенную часть активно развивающегося рынка и поставят российских агрегаторов в худшие условия по сравнению с агрегаторами зарубежными», — подчеркивают эксперты.

Напомним, законопроект № 126869-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» поступил 21 марта 2017 года в Государственную Думу, и вызвавал бурную реакцию отрасли.