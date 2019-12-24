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Предзаказ, ночная доставка, продление работы магазинов: как «Магнит» готовится к Новому году

Более 17 000 торговых точек компании с 25 декабря продлят время работы. Для удобства покупателей в крупных форматах магазинов доступен предзаказ блюд к новогоднему столу и другие сервисы. Чтобы обеспечить торговые точки свежей продукцией, распределительные центры компании перешли на режим дистрибуции «24/7».

Ежедневно магазины «Магнит» посещают почти 13 миллионов человек. По данным аналитиков сети, в декабре рост трафика в среднем составляет 10% по сравнению с ноябрем, а в последние дни месяца вырастает почти на треть по сравнению с концом ноября. «Магнит» запустил ряд мероприятий для того, чтобы в преддверии Нового года покупатели с комфортом и пользой посещали магазины.

Совместно с партнерами компания еще летом сформировала прогноз объемов поставок и рассчитала нагрузку на логистическую инфраструктуру. С сентября «Магнит» начал привлекать наемный транспорт, чтобы адаптировать логистику к праздничному периоду. Сейчас более 10% от всего объема дистрибуции на прямой доставке — из распределительных центров в магазины — осуществляется внешними перевозчиками. 80% логистических комплексов розничной сети перешли на круглосуточный режим работы. Это позволяет максимально оперативно отгружать и доставлять товары в точки.

Более 17 тысяч магазинов «Магнит» в период с 25 декабря и до Нового года продлят время работы на 1-3 часа. При этом порядка 100 магазинов «у дома» и 20 точек крупных форматов в основном в городах-миллионниках будут открыты круглосуточно. Для обслуживания магазинов и поддержания уровня сервиса компания дополнительно привлекает более 6000 работников. Также «Магнит» весь год проводит традиционный «День продаж». Топ-менеджеры и офисные сотрудники в 65 регионах страны помогают линейному персоналу в магазинах: обновляют ценники, проверяют свежесть товаров, выкладывают продукцию на полки. Ожидается, что в этом году количество участников составит рекордные 12 000 человек.

В предновогодний период магазины «Магнит» всех форматов украшены в общей стилистике под слоганом «Праздник начинается здесь!». Ассортимент значительно расширен и дополнен спецпредложениями. В супермаркетах и гипермаркетах «Магнит Семейный», где работает своя кулинария, покупатели могут сделать предзаказ готовых блюд и затем забрать упакованную продукцию. В специальном каталоге подобраны разные варианты на любой бюджет. Меню насчитывает 60 позиций: готовые блюда, салаты, закуски, выпечка, кондитерские изделия, торты, напитки. Кроме того, сформированы праздничные продуктовые и непродовольственные наборы, ассортимент алкоголя расширен эксклюзивными позициями коньяка, вин собственного импорта и другими.

Впервые в части магазинов «Магнит» «у дома», во всех супермаркетах и гипермаркетах представлены живые пихты. Из новинок новогодней атрибутики есть искусственные ели с декором, комбинированными ветвями, деревья из РЕ-резины, веточки которых максимально похожи на натуральные иголки, среди эксклюзивных украшений — елочные игрушки с суккулентами — миниатюрными живыми растениями.

В «Магнит Косметик» увеличен ассортимент косметических и других подарочных наборов, персонал поможет посетителям празднично оформить покупку.

Традиционно в список товаров-бестселлеров в декабре у покупателей розничной сети входят шоколадные конфеты в коробках, детские кондитерские подарочные наборы, чай и кофе в праздничной упаковке, а также мандарины и бананы. Из непродовольственных товаров популярны парфюмерно-косметические наборы и продукция для новогоднего украшения дома и офиса.

Автор: Анна
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