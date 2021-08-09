+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Премиальные бренды бьют рекорды по открытию магазинов в России

За первое полугодие текущего года шесть международных брендов в ретейле открыли свои магазины в России — Shikkosa, Ecco Kids, Byredo, The Frankie Shop, Bernadette и Fashion Baby. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Knight Frank.

Это рекордный показатель открытия высокобюджетных магазинов в России за последние десять лет, отмечается в исследовании. В докризисном 2019 г. этот показатель составлял 77%, в прошлом году — 55%, а сейчас среди появившихся за январь—июнь магазинов 86% из них — премиальные. Успешные высокобюджетные бренды чаще всего имеют меньший масштаб, чем демократичные, рассказывает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Среди демократичных международных брендов многие уже представлены в России, заявляет директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина. По ее словам, те компании, что еще не вышли на российский рынок, откладывают это из-за проблем на глобальном уровне.

Низкая активность международных демократичных магазинов негативно отражается на заполняемости торговых центров в целом: сейчас большая часть сделок заключается с крупными российскими операторами, отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

9 августа / Комментарии
KFC в рекламе ресторана замаскировалась под IKEA

KFC в рекламе ресторана замаскировалась под IKEA

Сеть KFC при открытии нового ресторана в Испании решила воспользоваться популярностью другого бренда — IKEA. Так как магазин ритейлера находится рядом с KFC, то сеть фастфуда разместила баннер в фирменных сине-желтых цветах.

далее →

6 августа / Комментарии
Xiaomi стала мировым лидером по количеству проданных смартфонов

Xiaomi стала мировым лидером по количеству проданных смартфонов

Китайская компания Xiaomi в июне впервые в своей истории стала мировым лидером по количеству проданных смартфонов: по сравнению с маем её продажи выросли на 26%, а доля на рынке составила 17,1%. На втором месте оказалась южнокорейская Samsung с долей в 15,7%, на третьем — Apple с 14,3%.

далее →

6 августа / Комментарии
«Пятерочка» вошла в топ-10 самых дорогих брендов по версии Brand Finance

«Пятерочка» вошла в топ-10 самых дорогих брендов по версии Brand Finance

Британская консалтинговая компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг самых дорогих российских брендов. В 2021 году уже в пятый раз его возглавил «Сбер». Стоимость компании составила 730,6 млрд руб., что ниже прошлогодней оценки на 13%.

далее →

6 августа / Комментарии
М.Видео-Эльдорадо масштабирует систему видеоаналитики

М.Видео-Эльдорадо масштабирует систему видеоаналитики

Компания «М.видео» до конца года планирует расширить проект по видеоаналитике на порядка 50 магазинов. По результатам пилота анализ видеопотока доказал коммерческую эффективность – коэффициент привлечения клиентов в пилотных магазинах рос на треть быстрее за счёт повышения качества клиентского сервиса и реализации сценария «одинокий покупатель».

далее →

5 августа / Комментарии
Минимальный набор школьника в АШАН обойдется в 137 рублей

Минимальный набор школьника в АШАН обойдется в 137 рублей

Ежегодно в преддверии учебного года АШАН проводит масштабную акцию «Снова в школу» в магазинах сети по всей России. В этом году акция продлится до 8 сентября. В ассортименте представлены ранцы, тетради, учебники, школьные дневники, записные книжки, ручки, пеналы и другие необходимые школьные принадлежности.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!