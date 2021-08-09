Премиальные бренды бьют рекорды по открытию магазинов в России

За первое полугодие текущего года шесть международных брендов в ретейле открыли свои магазины в России — Shikkosa, Ecco Kids, Byredo, The Frankie Shop, Bernadette и Fashion Baby. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Knight Frank.

Это рекордный показатель открытия высокобюджетных магазинов в России за последние десять лет, отмечается в исследовании. В докризисном 2019 г. этот показатель составлял 77%, в прошлом году — 55%, а сейчас среди появившихся за январь—июнь магазинов 86% из них — премиальные. Успешные высокобюджетные бренды чаще всего имеют меньший масштаб, чем демократичные, рассказывает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Среди демократичных международных брендов многие уже представлены в России, заявляет директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина. По ее словам, те компании, что еще не вышли на российский рынок, откладывают это из-за проблем на глобальном уровне.

Низкая активность международных демократичных магазинов негативно отражается на заполняемости торговых центров в целом: сейчас большая часть сделок заключается с крупными российскими операторами, отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.