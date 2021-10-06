Премиум бренды стали чаще попадать в один заказ с масс-маркетом

Онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, Lamoda проанализировала состав заказов премиум-сегмента и выяснила, что вещи премиальных брендов за год стали на 20% чаще покупать вместе с товарами из масс-маркета.

По данным Lamoda, большинство заказов (58%) премиум-товаров россияне дополняют покупками вещей массовых брендов, следуя актуальному тренду на сочетание в гардеробе вещей разных ценовых категорий и стилей. При этом 72% таких «смешанных» заказов дополняется одеждой масс-маркет брендов, около 16% — обувью, а остальное приходится на аксессуары.

Аналитики Lamoda изучили около 2 млн. заказов премиум-товаров и составили типичную корзину покупателя дорогих вещей. Самыми популярными у пользователей являются футболка, сумка, платье, кроссовки, джинсы, солнцезащитные очки, брюки, поло и кеды. Чаще других недорогими вещами дополняют корзину заказов покупатели брендовых футболок поло, солнцезащитных очков и сумок.

Интересно, что при выборе одежды мужчины чаще женщин склонны выбирать широко известные бренды — свыше 70% заказов премиума у мужчин приходится именно на одежду популярных премиальных марок, вроде Karl Lagerfeld, BOSS, Michael Kors и других. Чаще всего мужчины и женщины покупают премиум-аксессуары (очки и сумки — доля равна 74%), в премиум одежде любимая позиция — это футболка (доля равна 71%). В премиум-обуви самым частым товаром являются кроссовки — их доля 45%.

Женщины намного чаще совершают покупки брендовых аксессуаров (27% против 18% у мужчин) и дополняют заказы дорогих сумок и очков джинсами и платьями из масс-маркета.