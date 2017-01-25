Президент ритейлера «Дикси» и два топ менеджера покинули компанию

Президент ритейлера «Дикси» Педро да Сильва покинул компанию 24 января 2017 года, вслед за ним уволились операционный директор Жулио Маркес Дуарте и коммерческий директор Хуан Жиральт Сильва, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. В декабре 2016 года компания впервые объявила о сокращении выручки год к году.

По данным источников «Интерфакса», президент компании был отстранён от руководства ещё в декабре 2016 года. В середине января 2017 года да Сильва не был переизбран в совет директоров организации.

Да Сильва стал президентом «Дикси» в марте 2016 года, до этого с 2011 по 2015 год он был главным операционным директором португальской Jeronimo Martins Group, ещё раньше — занимал пост управляющего директора сети дискаунтеров Biedronka в Польше. Жулио Маркес Дуарте и Хуан Жиральт Сильва пришли в «Дикси» вслед за да Сильвой.

Долю в 1,45% «Дикси», которую да Сильва получил при назначении, бывший президент компании продал к январю 2017 года.

В декабре 2016 года группа компаний «Дикси» впервые сократила выручку по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — на 0,6%, до 27,8 млрд рублей. Это было вызвано снижением выручки сети одноимённых «магазинов у дома» — на 2,4% год к году, до 21,7 млрд рублей.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, да Сильва недооценил конкуренцию на российском рынке и проблемы в операционной деятельности «Дикси», после чего компания пошла на пересмотр ассортимента и из него пропали некоторые популярные товары. Менеджмент компании объяснял снижение выручки поведением покупателей, которые продолжали экономить и искать промоакции.