Президент Украины ввел санкции против Wildberries и Татьяны Бакальчук

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении крупнейшего российского онлайн-магазина Wildberries и его владелицы Татьяны Бакальчук. Речь идёт о блокировке активов и мерах по предотвращению вывода средств за пределы республики. Такие же ограничения предусмотрены для супруга основательницы Wildberries Владислава Бакальчука, руководителя товарной категории «Книги» Алексея Кузменко и IТ-директора ритейлера Андрея Ревяшко.

Санкции ввели против российской Wildberries и её филиалов на Украине, в Белоруссии, Армении, Казахстане, Киргизии и Польше. Указ приостанавливает исполнение финансовых обязательств перед этими компаниями и вводит запрет на перевозки грузов по территории Украины.

Зеленский запретил передачу Wildberries технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, а также ввёл запрет на использование компанией телекоммуникационных сетей общего пользования. Причины для введения санкций в документе не указаны.

Wildberries пришла на Украину в сентябре 2020 года. Это был первый крупный российский онлайн-магазин, начавший торговлю в стране с 2014 года. В 2019 году власти Украины ввели санкции в отношении около 300 российских компаний, включая интернет-магазин Ozon и книжные онлайн-ретейлеры «ЛитРес» и магазин «Лабиринт». Тогда же на Украине запретили продажи книг российских издательств АСТ и «Эксмо», продукцию которых Wildberries предлагала украинским читателям.

По данным гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, доходы от международного бизнеса составляют менее 5% в структуре выручки Wildberries. Отказ от работы на Украине не повлияет на развитие компании, отметил эксперт.