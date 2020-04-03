Президент Владимир Путин продлил «нерабочие» дни до 30 апреля
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что нерабочий период с сохранением заработной платы в России, начавшийся 28 марта, продлится до 30 апреля. Введение нерабочих дней уже позволило «максимально эффективно» бороться с эпидемией, подчеркнул президент. «Если обстановка позволит», «нерабочие» дни сократят, уточнил президент.
Также Путин предоставил главам регионов дополнительные полномочия. «До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории. То есть регионы сами, исходя из объективной ситуации, будут принимать решение о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится», — добавил президент.
Согласно документу, главы регионов смогут:
- Ограничивать передвижение граждан и транспорта, в том числе личного, за исключением межрегиональных перевозок.
- Приостанавливать работу любых организаций и ИП.
- Расширять список предприятий, которые могут продолжить работу — сейчас в него входят аптеки, магазины, больницы, банки и предприятия с непрерывным производством.
Нерабочий период предполагает сохранение зарплаты. При этом уровень зарплаты не должен меняться, как пояснил Минтруд — «нерабочие» дни не относятся к выходным или праздникам, поэтому не требуют повышенной оплаты труда.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:
1. Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
2. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь:
а) определить в границах соответствующего субъекта Российской Федерации территории, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее — соответствующая территория), в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации;
б) приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом положений пунктов 4 и 5 настоящего Указа;
в) установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.
3. Ограничительные и иные мероприятия могут реализовываться в различные периоды времени в пределах общего срока, установленного пунктом 1 настоящего Указа.
4. Настоящий Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников):
а) непрерывно действующие организации;
б) медицинские и аптечные организации;
в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации.
5. Настоящий Указ может распространяться на системообразующие, а также научные и образовательные организации по согласованию с Правительством Российской Федерации.
6. Федеральным государственным органам, органам управления государственными внебюджетными фондами определить численность соответственно федеральных государственных служащих, работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование этих органов.
7. Государственным органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации определить численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование этих органов.
8. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование этих организаций.
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.