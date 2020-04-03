Президент Владимир Путин продлил «нерабочие» дни до 30 апреля

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что нерабочий период с сохранением заработной платы в России, начавшийся 28 марта, продлится до 30 апреля. Введение нерабочих дней уже позволило «максимально эффективно» бороться с эпидемией, подчеркнул президент. «Если обстановка позволит», «нерабочие» дни сократят, уточнил президент.

Также Путин предоставил главам регионов дополнительные полномочия. «До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории. То есть регионы сами, исходя из объективной ситуации, будут принимать решение о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится», — добавил президент.

Согласно документу, главы регионов смогут:

Ограничивать передвижение граждан и транспорта, в том числе личного, за исключением межрегиональных перевозок.

Приостанавливать работу любых организаций и ИП.

Расширять список предприятий, которые могут продолжить работу — сейчас в него входят аптеки, магазины, больницы, банки и предприятия с непрерывным производством.

Нерабочий период предполагает сохранение зарплаты. При этом уровень зарплаты не должен меняться, как пояснил Минтруд — «нерабочие» дни не относятся к выходным или праздникам, поэтому не требуют повышенной оплаты труда.