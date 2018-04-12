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Price.ru: какие товары россияне покупают весной

Аналитики онлайн-сервиса для выгодных покупок Price.ru проанализировали, как изменились потребительские предпочтения россиян с наступлением весны в разных регионах страны.

Аналитики сервиса сравнения товаров и цен Price.ru на основе статистики площадки оценили активность пользователей за март 2018 года по отношению к январю 2018-го и выделили товары, на которые изменился спрос в разных городах и регионах России.

С наступлением весны россияне проявили заметный интерес к БАДам и витаминам — эта категория товаров показала самый активный прирост спроса, увеличившийся на 337%.

Больше всего БАДы покупают в Москве — в столице спрос на них увеличился на 131%. Аналитики сервиса отмечают, что подобный рост наблюдается каждый год, москвичи активно ищут средства для укрепления иммунитета в связи с авитаминозом и переходным сезоном. Однако самым востребованным товаром среди жителей столицы стали напольные весы — спрос в данном сегменте вырос на 208%, при этом в целом по России сегмент показал рост на 120%.

Второй по темпу роста стала категория спрос на мужскую обувь для спорта и туризма — данный сегмент вырос на 318% среди жителей РФ. Активнее всего к туристическому сезону готовились жители Санкт-Петербурга — здесь спрос на мужскую обувь для туризма и спорта возрос на 533%. В продолжение данного тренда, в Санкт-Петербурге чаще покупают туристическую посуду (420%) и спортивные наручные часы (314%). В целом в России данные сегменты продемонстрировали рост на 78% и 118% соответственно. Также среди жителей северной столицы востребованными оказались женские эпиляторы — спрос на них вырос на 300%, что подтверждает общероссийский рост спроса в данной категории (211%), и инструменты для маникюра и педикюра — спрос в данной категории среди петербуржцев вырос на 129%. Активный рост спроса также зафиксирован на постельные и кухонные принадлежности — 140% и 64% соответственно.

«После продолжительных холодов россияне стремятся прийти в форму — худеют, занимаются здоровьем. Спрос на БАДы и витамины в Москве объясняется продолжительной зимой и отсутствием солнца. Мы также заметили новый тренд: наступившей весной россияне предпочитают заниматься спортом не дома, а на свежем воздухе. Подтверждает это возросший интерес к роликовым конькам, палкам для скандинавской ходьбы, велосипедам и товарам для походов», — рассказала Елена Суховей, управляющий директор сервиса для выгодного интернет-шопинга Price.ru.

Жители Краснодара наибольший интерес проявили к кофемолкам и блендерам — спрос в данных категориях вырос на 233% и 178% соответственно. В связи с ранним наступлением тепла в южных регионах оказались также востребованы колесные диски и шины — в Краснодарском крае зафиксирован самый большой рост спроса на колесные диски — 175%. Шины же наиболее активно искали автолюбители из Волгоградской области — здесь спрос на данную категорию вырос на 160%. В целом по России также зафиксирован рост потребительского спроса на данные категории — 75% и 55% соответственно.

В Екатеринбурге неожиданный рост показал спрос на детские конструкторы — данная категория выросла на 417%. Также в топ-3 весенних товаров Екатеринбурга вошли двухколесные велосипеды, фены и приборы для укладки волос — 175% и 156% соответственно.

Автор: Анна
Теги: продажи исследование спрос
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