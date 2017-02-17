Price.ru назвал популярные подарки на 23 февраля и 8 Марта

Сервис сравнения товаров и цен Price.ru отследил товары, которые россияне выбирают в качестве подарков в преддверии гендерных праздников в 2017 году.

Эксперты проанализировали потребительский спрос с 6 по 14 февраля 2017 г. по ключевым категориям товаров, в которых россияне обычно выбирают подарки. Среди смартфонов наибольший спрос в предпраздничные дни наблюдается на iPhone 5S 16Gb (от 8800 руб), среди фотоаппаратов – на Canon EOS 600D (от 15 700 руб). Самые популярные модели в категории игровых приставок – Sony PlayStation 4 Slim (от 17 989 руб.), видеокамер – GoPro Hero 4 Black Edition (от 22 990 руб.), планшетов – Samsung Galaxy Tab A SM-T285 (от 10 490 руб) и телевизоров – Samsung UE-40K5500 (от 28 600 руб).

Лидеры среди подарков на 8 Марта – фотоэпилятор Philips SC 1995 (от 16 838 руб), кухонный комбайн Bosch MUM 4855 (от 9200 руб), шипцы для укладки волос BaByliss BAB2665E (от 8888 руб) и наручные часы Casio BGA-180-7B1 (от 5380 руб). Самым популярным женским ароматом в России, согласно исследованию, назван Lanvin Eclat d`Arpege (от 983 руб).

Любители онлайн-шопинга все чаще выбирают в качестве подарков бюджетные гаджеты – фитнес-браслеты (от 290 руб), экшн-камеры (от 1190 руб.), автомобильные видеорегистраторы (от 969 руб), медиаплееры (от 1080 руб.), портативные зарядки и колонки (от 300 руб), док-станции для смартфонов (от 415 руб), 3D-очки (от 220 руб). Исследование сообщает, что в преддверии праздников спрос на эти товары в среднем возрос в 1,5 раза, что позволяет предположить: покупатели приобретают их в качестве подарков на День защитника Отечества и Всемирный женский день.