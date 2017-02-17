+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Price.ru назвал популярные подарки на 23 февраля и 8 Марта

Смотрите в каталоге
Price.ru
Price.ru
Маркетплейсы

Сервис сравнения товаров и цен Price.ru отследил товары, которые россияне выбирают в качестве подарков в преддверии гендерных праздников в 2017 году.

Эксперты проанализировали потребительский спрос с 6 по 14 февраля 2017 г. по ключевым категориям товаров, в которых россияне обычно выбирают подарки. Среди смартфонов наибольший спрос в предпраздничные дни наблюдается на iPhone 5S 16Gb (от 8800 руб), среди фотоаппаратов – на Canon EOS 600D (от 15 700 руб). Самые популярные модели в категории игровых приставок – Sony PlayStation 4 Slim (от 17 989 руб.), видеокамер – GoPro Hero 4 Black Edition (от 22 990 руб.), планшетов – Samsung Galaxy Tab A SM-T285 (от 10 490 руб) и телевизоров – Samsung UE-40K5500 (от 28 600 руб).

Лидеры среди подарков на 8 Марта – фотоэпилятор Philips SC 1995 (от 16 838 руб), кухонный комбайн Bosch MUM 4855 (от 9200 руб), шипцы для укладки волос BaByliss BAB2665E (от 8888 руб) и наручные часы Casio BGA-180-7B1 (от 5380 руб). Самым популярным женским ароматом в России, согласно исследованию, назван Lanvin Eclat d`Arpege (от 983 руб).

Любители онлайн-шопинга все чаще выбирают в качестве подарков бюджетные гаджеты – фитнес-браслеты (от 290 руб), экшн-камеры (от 1190 руб.), автомобильные видеорегистраторы (от 969 руб), медиаплееры (от 1080 руб.), портативные зарядки и колонки (от 300 руб), док-станции для смартфонов (от 415 руб), 3D-очки (от 220 руб). Исследование сообщает, что в преддверии праздников спрос на эти товары в среднем возрос в 1,5 раза, что позволяет предположить: покупатели приобретают их в качестве подарков на День защитника Отечества и Всемирный женский день.

Компании и сервисы: Price.ru, Sony Centre, Samsung
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

17 февраля / Комментарии
Яндекс объявляет финансовые результаты за IV квартал 2016 года и 2016 год

Яндекс объявляет финансовые результаты за IV квартал 2016 года и 2016 год

Яндекс, крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал, объявляет неаудированные финансовые результаты за четвертый квартал 2016 года и 2016 год.

далее →

14 февраля / Комментарии
По итогам 2016 года выручка платформы Price.ru возросла на 70%

По итогам 2016 года выручка платформы Price.ru возросла на 70%

Группа компаний Rambler&Co подвела итоги 2016 года по направлению электронной коммерции и сообщила, что в четвертом квартале выручка платформы Price.ru возросла на 70% по сравнению с 2015 годом.

далее →

13 февраля / Комментарии
Google AdWords полностью отключает показатель «Клики с конверсиями»

Google AdWords полностью отключает показатель «Клики с конверсиями»

Команда Google AdWords сообщила о том, что в марте 2017 года полностью будет отключён показатель «Клики с конверсиями». Точная дата отключения будет озвучена дополнительно.

далее →

13 февраля / Комментарии
Что влияет на высокие позиции интернет-магазинов в Google

Что влияет на высокие позиции интернет-магазинов в Google

Компания Searсhmertrics опубликовала результаты исследования, посвящённого факторам ранжирования ecommerce-сайтов в Google. Целью анализа было выяснить, что влияет на высокие позиции интернет-магазинов в результатах поиска.

далее →

6 февраля / Комментарии
Итоги «Киберпонедельника-2017»

Итоги «Киберпонедельника-2017»

В период с 30 января по 1 февраля прошла всероссийская онлайн-распродажа «Киберпонедельник-2017». Организаторы распродажи на площадке Kiberponedelnik.com официально подвели итоги акции: совокупное число посещений – 1 800 000, размер среднего чека – 3 000 рублей, средняя скидка по площадке – 40%.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!