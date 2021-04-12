Price.ru проанализировал спрос и цены на компьютеры и комплектующие

Рост цен на персональные компьютеры и ноутбуки, а также комплектующие и планшеты связан с ослаблением рубля, дефицитом полупроводников и ажиотажным спросом, усилившимся из-за перехода на удаленную работу. К такому выводу пришли эксперты Price.ru, проанализировав спрос и цены на эти товары за первый квартал 2021 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на персональные компьютеры в первом квартале 2021 года выросли вдвое. Средняя цена на ПК в России на сегодняшний день составляет 48 433 рубля.

Заметен рост цен и на ноутбуки, в частности бюджетные модели, — за последние три месяца цены на них увеличились примерно в 1,5 раза. Так, ноутбуки Asus подорожали на 79% (средняя цена устройства составляет 65 918 рублей), устройства Lenovo выросли в цене на 74% (средняя цена ноутбука — 59 465 рублей). Макбуки подорожали на 81% — их средняя цена сегодня составляет 130 477 рублей против 72 241 рубля в прошлом году.

Аналитики Price.ru отмечают и рост цен на планшеты. Так, гаджеты Samsung подорожали на 36% (средняя цена на них составляет 27 455 рублей), планшеты Lenovo подорожали вдвое — до 15 297 рублей. «Яблочные» устройства прибавили в цене 57% в сравнении с первым кварталом прошлого года — теперь их планшеты можно приобрести по цене в районе 55 727 рублей. Меньше всего подорожали планшеты Huawei — всего на 9%. Средняя цена за планшет от этого производителя составляет 16 287 рублей.

«Рост цен напрямую связан с дефицитом полупроводниковой продукции и микросхем, который, в свою очередь, возник из-за взрывного спроса на электронику в связи с массовым переходом на удаленную работу. Так, в первом квартале текущего года спрос на ноутбуки вырос на 12%, на персональные компьютеры — на 41%, моноблоки — на 8%, планшеты — на 19%», — рассказала генеральный директор сервиса Price.ru Елена Суховей.

Популярные среди россиян производители ноутбуков, на устройства которых заметен рост спроса, — HP (спрос вырос на 14%), Asus (+14%), Acer (+23%), Apple (+15%), Lenovo (+8%). Отдельно можно выделить высокий спрос на ноутбуки с твердотельными накопителями (SSD) — ими стали интересоваться на 17% больше, и на ноутбуки с процессорами AMD —спрос на них вырос на 16%. Согласно поисковым запросам россиян, на 54% вырос спрос на «ноутбуки для работы» и на 196% — на «ноутбуки для учебы».

Аналитики Price.ru зафиксировали рост спроса не только на компьютеры, но и на комплектующие. За три месяца 2021 года на 13% вырос интерес покупателей к материнским платам и жестким дискам, заметен рост спроса на мониторы (на 14%), аккумуляторы для ноутбуков (на 18%), процессоры Intel и AMD (на 9%).

Что касается спроса на видеокарты, то он вырос на 48% относительно аналогичного периода прошлого года.

«Такой скачок произошел на фоне подорожания биткоина. Напомню, в середине криптовалюта обновила исторический максимум, достигнув 61 тысячи доллара за единицу, вследствие чего резко подскочил интерес к майнингу и соответствующему оборудованию. Цена на видеокарты взлетела на феноменальные 85%: если в первом квартале прошлого года средняя цена на видеокарту составляла 65 606 рублей, то сейчас ее цена равна 121 382 рублям. Видеокарту для компьютерных игр по разумным ценам сейчас не купить. 2021 год — худший для выгодной покупки или сборки компьютера, цены на ПК и комплектующие продолжат расти», — отметила Елена Суховей.

Спрос вырос и на стабилизаторы напряжения — на 51%, а их средняя цена выросла на 83% (6 076 рублей устройство стоило в прошлом году и 11 113 рублей — в текущем).