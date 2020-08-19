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Price.ru: спрос на ноутбуки вырос на 70% в 2020 году

Аналитики крупнейшего агрегатора цен и товаров в интернете Price.ru (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital) в своем исследовании отмечают стремительный рост интереса к компьютерной технике: за 6 месяцев 2020 г. потребительский спрос на моноблоки, ноутбуки и планшеты вырос на 70% относительно аналогичного периода прошлого года.

«Изучая изменения потребительского спроса в первом полугодии текущего года эксперты Price.ru увидели несезонные резкие колебания спроса не только на ноутбуки и компьютеры, но и на планшеты и моноблоки. В каждой из категорий спрос вырос более, чем в 2 раза. В период самоизоляции и переход на удаленную работу покупатели пересмотрели подход к выбору гаджетов для работы и стали выбирать технику тщательнее — по наилучшему соотношению цены и качества, а также обращать внимание на компактность и производительность устройств», — прокомментировала Генеральный директор платформы Price.ru Елена Суховей.

На первом месте по объему технологических покупок — ноутбуки, интерес к ним вырос на 94% относительно аналогичного периода годом ранее. По количеству запросов в интернете лидировали игровые ноутбуки, ноутбуки для просмотра видео, ноутбуки для работы, учебы, недорогие ноутбуки и ультрабуки — интерес к этим категориям возрос вдвое. Аналитики Price.ru отмечают высокий спрос на ноутбуки с SSD (+107%), процессорами нового поколения AMD Ryzen (+616%) и Intel Core i5 (+82%), поскольку покупателям как никогда важны скорость устройства, высокая производительность и время автономной работы.

Ноутбуки HP, Asus и Apple — абсолютные лидеры среди запросов покупателей в интернете во время самоизоляции. За 6 месяцев 2020 г. ноутбуками этих брендов интересовались более 1 млн пользователей интернета. Далее по востребованности— устройства Acer (более 800 тыс. человек), при этом бренд показывает самый быстрорастущий спрос — 94%. Вполне возможно, что в следующем году мы увидим нового фаворита среди ноутбуков. В пятерку также вошли Lenovo (более 700 тыс./ пользователей) и Dell (более 300 тыс. человек).

Граждане покупают высокотехнологичные устройства, скрупулёзно оценивая характеристики, при этом предпочитают, чтобы цена не превышала 35 000 — 40 000 рублей. Средняя цена на ноутбук в России составляет 35 416 рублей, что на 3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Аналитики Price.ru назвали модели новых ноутбуков, которые вызвали резкий интерес покупателей в период карантинных мер. Стоит отметить, что некоторые ноутбуки пришли на рынок недавно и сразу стали хитами продаж. Например, Lenovo IdeaPad S145 (рост спроса практически с нуля до +89 901%) по средней цене 33 245 руб, Lenovo IdeaPad L340 (+4760%) по средней цене 40 837 рублей, Huawei MateBook D (+4403%) по цене 42 320 рублей и Lenovo IdeaPad S340 (+10 793%) по цене 49 495 руб.

Топ-15 популярных ноутбуков в России

Рост потребительского спроса, 1 полугодие 2020 к тому же периоду 2019

Huawei MateBook D

более 1000%

Xiaomi Mi Notebook Pro

6%

Huawei MateBook 13

144%

Asus X550C

46%

Huawei MateBook X Pro

54%

Dell Inspiron N5110

47%

Asus X553M

33%

Asus X555L

27%

Acer Spin 1 SP111-34N-C9ET

более 1000%

Apple MacBook Pro 2019

621%

HP Pavilion 15-cx0171ur

более 1000%

HP 15-bs703ur

более 1000%

Asus N550J

75%

HP 15-db0460ur

более 1000%

Lenovo IdeaPad S145

более 1000%

Модели расположены в порядке частоты запросов в Рунете с января по июнь 2020 года.Значение в процентах показывает рост потребительского спроса, 1 полугодие 2020 к тому же периоду 2019

Россияне стали на 38% чаще интересоваться покупкой планшетов, в основном моделями Huawei, Samsung и Apple — их с уверенностью можно назвать лидерами посткарантинного рынка. Затем следуют Lenovo и Xiaomi. Аналитики Price.ru также отмечают возросший спрос на Prestigio, чьи планшеты от 3000 до 8000 рублей традиционно покупают для детей.

Средняя цена на планшет в России составляет 19 061 руб., что на 42% выше, чем в прошлом году. Больше всего россияне сравнивают цены на линейки Samsung Galaxy Tab A, Apple iPad и Huawei MediaPad M5 — на данный момент это самые популярные планшеты в стране. Эксперты сервиса Price.ru также отмечают, что скачок интереса к моделям Samsung Galaxy Tab S6 Lite и Huawei MediaPad T5 10, более чем в 2,5 раза. Серия Huawei MediaPad — одна из самых продаваемых Android-планшетов среди молодежи. Их привлекают доступная цена (до 15 000 руб.) и аккумуляторы, которые работают очень долго без подзарядки.

Топ-15 популярных планшетов в России

Рост потребительского спроса, 1 полугодие 2020 к тому же периоду 2019

Huawei MediaPad M5 Lite

171%

Huawei Mediapad T3 10

22%

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

более 1000%

Huawei MediaPad 10 LTE

53%

Lenovo Tab P10 TB-X705L

82%

Samsung Galaxy Tab S5e

-29%

Huawei MediaPad T5 10

171%

Samsung Galaxy Tab S4

-4%

Huawei Mediapad T3 7

2%

Huawei Mediapad M3 Lite

-22%

Apple iPad 128Gb Wi-Fi

67%

Lenovo Miix 320

-28%

Lenovo Tab E10 TB-X104L

29%

Apple iPad Pro Wi-Fi 256GB

33%

Apple iPad Air Wi-Fi 64GB

129%

Модели расположены в порядке частоты запросов в Рунете с января по июнь 2020 года. Значение в процентах показывает рост потребительского спроса, 1 полугодие 2020 к тому же периоду 2019

Небольшую долю компьютерного рынка занимают моноблоки, однако потребительский спрос на них также вырос в дни пандемии на 44%, поскольку моноблоки — это компактные устройства, в которых монитор совмещен с системным блоком. Как правило, в модели встроены динамики, микрофон, веб-камера и другие полезные модули, поэтому они занимают меньше места в квартире. Также спрос связан с сезонными покупками компьютеров к началу учебного года.

Средняя цена на моноблок в России составляет 65 538 руб., что на 28% больше, чем в прошлом году. Абсолютные лидеры рынка моноблоков в России — Apple, HP, Lenovo и Acer. Самый стремительный спрос в дни карантинных мер отмечен на модели Acer Aspire C24-865 (+186%) по средней цене 47 771 руб. в зависимости от размера монитора и комплектации, Dell OptiPlex 7770 (более 1000%) по средней цене 76 900 руб., Lenovo IdeaCentre A340-24IWL (+619%) по средней цене 44 895 руб.

ТОП-5 популярных моноблоков в России

Рост потребительского спроса, 1 полугодие 2020 к тому же периоду 2019

Dell OptiPlex 7770-6893

более 1000%

Apple iMac

50%

HP ProOne 440 G5

более 1000%

Lenovo AIO V530-24ICB

90%

Acer Aspire C24-865

186%

Модели расположены в порядке частоты запросов в Рунете с января по июнь 2020 года. Значение в процентах показывает рост потребительского спроса, 1 полугодие 2020 к тому же периоду 2019

Автор: Анна
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