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Причиной возгорания гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых в Томске стал поджог

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Лента
Лента
Гипер Универсам

Гипермаркет «Лента» в Томске загорелся во вторник днем на площади пять тысяч квадратных метров, обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли. Пожар привел к взрывам пиротехники.

«Возгорание произошло в секции непродовольственных товаров гипермаркета, где загорелись поддоны. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина, пострадавших нет. На месте работают пожарные. Компания выясняет причины произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе ритейлера.

В компании «Лента» сообщили, что причиной возгорания гипермаркета стал поджог, а виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале, уточнили в пресс-службе. В УМВД по Томской области сообщили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить полицейским причины своего поступка.

Компании и сервисы: Лента
Автор: Анна
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