Прием заявок на «Рейтинг Рунета 2018» стартовал

15 февраля начался этап приема заявок на всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2018». Он продлится до 24 мая, однако, чтобы собрать больше оценок в рамках Народного голосования, которое будет проходить с 1 марта по 15 июня, организаторы рекомендуют поспешить с подачей работ.

В конкурсе могут принять участие все желающие: и разработчики, и владельцы сайтов и приложений. Победители (обладатели первого, второго и третьего места в каждой номинации) будут объявлены в июле. В рамках торжественной церемонии они получат фирменные статуэтки и дипломы конкурса.

Количество номинаций в этом году изменилось. В категорию «Сайты» добавились три новых: «B2С, бизнес для потребителя», «Монобрендовый интернет-магазин» и «Одежда и обувь». От номинации «Собственные проекты агентства» с этого года решено было отказаться.

Значительные изменения претерпела и категория «Мобильные приложения». Теперь список номинаций выглядит так: «СМИ и контент», «Финансы и бизнес», «Отдых и развлечения», «Творчество, хобби и обучение», «Сообщества и коммуникации», «Торговля и услуги», «Государство и общество», «Сервисы» и «Приложение бренда».