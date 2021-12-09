Приложение AliExpress Россия стало лидером по росту загрузок в 2021 году

Международная платформа аналитики мобильных данных App Annie поделилась рейтингом приложений-лидеров по росту загрузок в России за 2021 год. На первом месте российское приложение AliExpress.

Помимо приложения AliExpress Россия, в рейтингу по росту загрузок среди россиян вошли социальная сеть Zenly, видеоредактор CapCut, приложение для караоке StarMaker Karaoke, онлайн-магазин SHEIN.

Летом 2021 года AliExpress Россия запустила локальное приложение в iOS и Android, которое сразу зарекомендовало себя у пользователей. С начала октября приложение находится в топе российских магазинов.

Пользователи проводят в локальном приложении на 20% больше времени, чем в глобальном. Еще по сравнению с глобальным приложением улучшились показатели лояльности как коэффициент удержания пользователей (retention), так и частота покупок.