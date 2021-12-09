+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Приложение AliExpress Россия стало лидером по росту загрузок в 2021 году

Смотрите в каталоге
App Annie
App Annie
Мобильная аналитика

Международная платформа аналитики мобильных данных App Annie поделилась рейтингом приложений-лидеров по росту загрузок в России за 2021 год. На первом месте российское приложение AliExpress.

Помимо приложения AliExpress Россия, в рейтингу по росту загрузок среди россиян вошли социальная сеть Zenly, видеоредактор CapCut, приложение для караоке StarMaker Karaoke, онлайн-магазин SHEIN.

Летом 2021 года AliExpress Россия запустила локальное приложение в iOS и Android, которое сразу зарекомендовало себя у пользователей. С начала октября приложение находится в топе российских магазинов.

Пользователи проводят в локальном приложении на 20% больше времени, чем в глобальном. Еще по сравнению с глобальным приложением улучшились показатели лояльности как коэффициент удержания пользователей (retention), так и частота покупок.

Компании и сервисы: App Annie
Автор: Elvira
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

9 декабря / Комментарии
Рейтинг потребительского поведения регионов в e-commmerce

Рейтинг потребительского поведения регионов в e-commmerce

Самый высокий объем онлайн-покупок в 2021 году пришелся на жителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов России, говорится в исследовании IT и FinTech-компании PIM Solutions. Рейтинг потребительского поведения регионов в e-com возглавила Московская область.  

далее →

9 декабря / Комментарии
Татьяна Бакальчук стала лидером среди миллиардеров мира по приросту состояния в 2021

Татьяна Бакальчук стала лидером среди миллиардеров мира по приросту состояния в 2021

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала первой в 2021 году среди всех миллиардеров мира по приросту состояния. Оно увеличилось более чем на 1000%, оценил Forbes.

далее →

8 декабря / Комментарии
Toп-20 проекта «Любимые бренды россиян» компании Online Market Intelligence

Toп-20 проекта «Любимые бренды россиян» компании Online Market Intelligence

Исследование «Любимые бренды россиян» проводится ежегодно с 2008 года. В ходе каждой волны методом онлайн-опроса опрашивают 1500 человек. Выборка квотная стратифицированная, респондентов выбирают случайным образом из access панели OMI из числа людей в возрасте 18 – 55 лет, проживающих в городах с населением свыше миллиона человек.

далее →

8 декабря / Комментарии
Продукты на дом: количество онлайн-заказов. Аналитика

Продукты на дом: количество онлайн-заказов. Аналитика

Насколько увеличился спрос на продукты питания за текущий год, откуда приходят покупатели и насколько динамика сегмента по стране отличается от мировых трендов — в аналитике партнерской сети Admitad Affiliate.

далее →

7 декабря / Комментарии
Эксперты Price.ru назвали наиболее популярные в этом году модели наушников

Эксперты Price.ru назвали наиболее популярные в этом году модели наушников

Аналитики сервиса сравнения товаров и цен Price.ru (входит в S8 Capital) выяснили, что спрос на наушники в России вырос на 26%. Эксперты сервиса пришли к такому выводу, сравнив поисковые запросы пользователей интернета за 10 месяцев 2021 года с аналогичным периодом в прошлом году.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!