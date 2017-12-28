Приложение «Мой Перекресток» установили 1 миллион пользователей

1 миллион пользователей скачали мобильное приложение «Мой Перекресток» в App Store и Google Play. Каждый третий клиент, скачавший мобильное приложение, активно им пользуется. Средняя оценка приложения в App Store и Google Play 4,5 звезды.

Самым популярным разделом приложения является раздел «Купоны», где для пользователей доступны купоны с предложениями на покупки в «Перекрестке» — повышенное начисление баллов за покупку определенных категорий товаров или скидка на товар, категорию или всю сумму чека, а также предложения партнеров «Перекрестка». Некоторые купоны можно приобрести в обмен на собранные виртуальные наклейки, где 1 наклейка выдается за каждые 300 рублей покупки. Также пользователи активно пользуются онлайн-картой Клуба Перекресток, разделами «Акции» и «История» покупок.

Официальный запуск мобильного приложения торговой сети состоялся в июне 2016 года. Главным преимуществом приложения «Мой Перекресток» является возможность начисления или списания баллов за покупку без предъявления пластиковой карты «Клуба Перекресток». Кроме того, с помощью приложения можно просматривать информацию об акциях, получать персональные предложения от торговой сети, создавать списки покупок и просматривать информацию об уже совершенных покупках, находить ближайший супермаркет и связываться со службой поддержки сети. В специальном разделе пользователю доступны тематические подборки вин, а также возможность поиска информации о напитке: достаточно отсканировать QR-код, находящийся на ценнике в магазине, или штрих-код на бутылке.