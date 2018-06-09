Приложение «Утконоса» объявлено лидером в сфере доставке еды

8 июня на экспертной дискуссии «Мобильные технологии в ритейле» в рамках Недели российского ритейла были представлены мобильные приложения-лидеры в сегменте доставки продуктов питания с точки зрения клиентского опыта.

Результаты были определены в России в рамках специального исследования студии клиентского опыта «Пульс». В результате лидером стало приложение «Утконоса». С докладом о методике и результатах исследования выступила генеральный директор исследовательской компании Нина Неворотова.

«Мы заметили, что мобильные приложения развиваются, приходят новые игроки в доставку продуктов, и провели исследование по изучению цифрового опыта клиентов таких сервисов», — объяснила предмет проведенной работы Нина Неворотова.

Согласно итогам исследования, лучшими приложениями в сфере доставке еды на iOS стали «Утконос», golamago и «Азбука вкуса», в тройку лидеров на Android вошли «Утконос», "Азбука вкуса" и «igooods». Таким образом, «Утконос» стал лучшим на обеих платформах.

Исследовались как лидеры рынка приложений, так и Топ-100 магазинов и сервисов, которые осуществляют доставку еды. Методика исследования включала три этапа. На первом пользователи в непринужденной обстановке должны были найти и установить мобильное приложение и выбрать продукты — по 3 товара в каждой товарной категории, то есть всего около 30 товаров за раз. На втором сравнивалась оценка функционала приложений по 250 параметрам. На третьем этапе оценивался эмоциональный дизайн.