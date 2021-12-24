Принцесса VS пират: в костюмы каких персонажей будут наряжаться дети в 2021 году?

Скоро по всей стране пройдут новогодние утренники, поэтому родители активно подбирают карнавальные костюмы для своих детей. Эксперты Авито проанализировали поисковые запросы на сайте и выяснили, какие детские наряды стали самыми востребованными среди россиян. На вершине рейтинга оказались костюмы снежинки, принцессы и снеговика. В целом по стране спрос на новогоднюю одежду для детей вырос на 54%, кроме того, пользователи все чаще приобретают костюмы с Авито Доставкой — в этом году таких заказов стало больше в 19 раз.

«Новогодние праздники — отличное время для того, чтобы повеселиться и нарядиться в костюм любимого персонажа. В этом году дети и родители выбирали не только одежду героев из хорошо знакомых с детства сказок, но и более „трендовые“ варианты — костюмы из современных популярных мультсериалов и фильмов, например, из „Щенячьего патруля“. Количество объявлений о продаже детской карнавальной одежды также растет — в ноябре-декабре этого года предложение увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом, а безопасно приобрести понравившийся товар из любой точки страны можно с помощью Авито Доставки» комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Топ-10 самых популярных детских новогодних костюмов на Авито:

снежинка принцесса снеговик зайчик елочка пират гномик волк лисичка мушкетер

Первое место рейтинга занимает костюм снежинки. В ноябре-декабре популярность такой праздничной одежды среди пользователей Авито выросла на 93%, а приобрести товар можно в среднем за 900 рублей. С прошлого года цена выросла на 13%.

Юные модницы могут нарядиться в костюм принцессы, который находится на втором месте по популярности. В этом году россияне искали товар на сайте на 51% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а его покупка обойдется родителям в среднем в 700 рублей — дороже цены прошлого года на 17%.

Третье место досталось «снеговику» — стать символом зимы планируют на 58% чаще, чем в прошлом году. Средняя стоимость костюма составляет 500 рублей, с прошлого года цена не изменилась.

На четвертом месте расположился костюм зайчика — в этом году пользователи площадки искали его на 57% активнее по сравнению с 2020 годом. Стать «пушистым зверьком» можно в среднем за 500 рублей, за год стоимость выросла на 16%.

В середине топа находится костюм елочки — нарядиться «зеленой красавицей» хотели на 48% больше детей, а стать владельцем товара можно в среднем за 550 рублей, что дороже цены прошлого года на 10%.

Шестое место закрепилось за бесстрашными любителями приключений — пиратами. Спрос на такие детские костюмы вырос на 46% по сравнению с прошлым годом. Покупка товара обойдется в среднем в 500 рублей, за год цена не изменилась.

Костюм гномика занял седьмое место — интерес к нему среди россиян вырос на 43%. Купить одежду сказочного существа можно в среднем за 600 рублей, стоимость товара соответствует цене прошлого года.

Костюмы волка из сказок и мультфильмов оказались на восьмом месте. Персонаж стал на 40% востребованнее среди россиян, а средняя стоимость товара составляет 500 рублей — на 11% выше цены прошлого года.

На девятом месте — костюм лисички, спрос на который вырос по всей России на 30%. Нарядиться в одежду хитроумной героини дети могут в среднем за 500 рублей, что соответствует цене прошлого года.

Замыкает рейтинг костюм мушкетера — в ноябре-декабре россияне интересовались такой одеждой на 35% чаще. Стать юным Д’Артаньяном в праздничные дни можно в среднем за 700 рублей, за год цена не изменилась.

Помимо костюмов, попавших в рейтинг самых популярных, россияне интересовались одеждой персонажей из мультсериалов «Щенячий патруль» (+76%), «Маша и Медведь» (+43%) и мультфильма «Холодное сердце» (+63%). Растет спрос и на персонажей-супергероев — костюм Человека-паука стал востребованнее на 23%, а Супермена