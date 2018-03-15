Procter & Gamble открыл интернет-магазин на Tmall

Торговая площадка Tmall открыла для Procter & Gamble (P&G) фирменный онлайн-магазин в России, пишут «Ведомости». Представитель AliExpress и Tmall Антон Пантелеев подчеркнул, что P&G станет одним из крупнейших партнеров в России. Среди брендов P&G — Gillette, Pampers, Oral-B, Fairy, Head & Shoulders и др.

Работой магазина P&G на Tmall управляет дистрибьютор американской компании — «Алиди». Замдиректора по продажам P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Нина Тюрина рассказала «Ведомостям», что международная корпорация обеспечит маркетинг и медийную поддержку. Представитель «Алиди» это подтвердил.

Ранее продукция P&G продавалась на AliExpress, обслуживала продажи та же «Алиди». Площадка продолжает работу — здесь можно заказать около 300 видов товаров Gillette, Pampers, Oral-B, Always, Fairy, Head & Shoulders и др.

Схожее партнерство у AliExpress в России есть и c другим производителем товаров повседневного спроса — Unilever. После запуска Tmall продажи корпорации также переведены на эту площадку. С начала марта, как рассказал менеджер по развитию интернет-торговли Unilever Максим Рогач, там продается продукция одного из брендов компании — Dove.

Tmall заработал в России в тестовом режиме 28 сентября. Он работает по двум схемам: как отдельный интернет-магазин и как маркетплейс, объединяющий неограниченное число продавцов.