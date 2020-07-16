+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Procter & Gamble становится компанией с нулевым углеродным следом

Компания Procter & Gamble (P&G) берет на себя повышенные обязательства по борьбе с глобальными изменениями климата — в дополнение к текущим научно обоснованным целям сокращения выбросов парниковых газов на 50%, анонсированным в рамках стратегии P&G Ambition 2030 в апреле 2018 года, компания также намерена масштабировать комплекс природно-климатических решений, чтобы компенсировать оставшиеся выбросы в течение следующих 10 лет.

Согласно оценкам, с 2020 по 2030 год компания P&G компенсирует около 30 млн тонн углерода за счет реализации экологических программ, направленных на защиту, улучшение и восстановление наиболее уязвимых экосистем по всему миру, включая леса, водно-болотные угодья, луга и торфяники.

Приоритетом P&G по-прежнему является сокращение эмиссии CO2, а также переход на 100% возобновляемые источники энергии за счет ветряных, солнечных и геотермальных ресурсов. Эти усилия согласуются с данными ученых-климатологов и будут продолжены и после 2030 года, чтобы сделать все возможное для предотвращения глобального потепления.

«Прямо сейчас мы уже наблюдаем изменения климата. А потому активные действия нужно предпринимать тоже сейчас. Мы намерены быть углеродно-нейтральной компанией уже в ближайшие 10 лет за счет уменьшения нашего углеродного следа и инвестиций в природно-климатические решения. Это наш вклад в защиту уязвимых экосистем и сообществ по всему миру», — заявил Дэвид Тейлор, президент и главный исполнительный директор P&G.

В настоящее время компания P&G уже сформировала портфель стартовых природно-климатических проектов по всему миру, которые включают в себя:

  • восстановление лесов на восточном побережье Бразилии при участии Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF), охватывающее экосистемы, водные бассейны, продовольственную безопасность и другие социальные аспекты.
  • «Вечнозеленый альянс» фонда Arbor Day — комплекс долгосрочных мероприятий, направленных на сохранение жизненно важных ресурсов планеты, затронутых изменением климата: посадка деревьев в регионах, пострадавших от лесных пожаров в Северной Калифорнии, и восстановление лесов Германии.
  • защита и восстановление мангровых зарослей и жизненно важных экосистем Палавана (Филиппины), уникального участка дикой природы, который находится под угрозой полного исчезновения. Проект будет реализован под эгидой организации Conservation International

В России компания P&G поддерживает проект WWF России «Стражи леса» по сохранению первозданных лесов, которые являются всемирной кладовой углерода. В рамках долгосрочного проекта осуществляется мониторинг участков лесов в зоне действия соглашений о сохранении ценных лесов и предотвращению их уничтожения в результате антропогенного воздействия, включая незаконные рубки. Сохраняя 1 га первозданного леса, например, в Красноярском крае, предотвращается выброс в атмосферу 240 тонн СО2. Это объем, сопоставимый с углеродным следом около 80 легковых автомобилей в России за 1 год*.

«Мы уже добились значительного прогресса в достижении целей в отношении климата, природных ресурсов и сокращения отходов, в том числе и в России. Уверены, что повышенные обязательства компании будут иметь видимый эффект как на глобальном, так и на локальном уровне уже в ближайшее время. Борьба с изменениями климата — дело каждого, потому нам важно объединить усилия и привлечь дополнительное внимание наших коллег, партнеров и потребителей. Благополучие нашей планеты — наша общая первостепенная ценность», — прокомментировал глобальную инициативу Сотириос Маринидис, глава P&G в Восточной Европе.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

16 июля / Комментарии
Магазин «Пятерочка» вошел в число лучших торговых объектов в Европе

Магазин «Пятерочка» вошел в число лучших торговых объектов в Европе

Магазин крупнейшей российской торговой сети «Пятерочка» во второй раз вошел в число лучших торговых объектов в Европе по версии журнала European Supermarkets Magazine, который публикует свой рейтинг с 2017 года. В список лучших магазинов были включены 29 объектов из 16 стран. 

далее →

16 июля / Комментарии
ИКЕА в России начинает продавать экодельки из растительных продуктов

ИКЕА в России начинает продавать экодельки из растительных продуктов

Компания ИКЕА с 1-го августа начинает продажу в России  экоделек – растительной версии классических мясных фрикаделек со вкусом и текстурой мяса. Климатический след2 экоделек составляет всего 4% от того же показателя при производстве мясной версии.

далее →

16 июля / Комментарии
«Детский мир» увеличил общую выручку на 22,1% по итогам июня 2020 года

«Детский мир» увеличил общую выручку на 22,1% по итогам июня 2020 года

Крупнейший в России и Казахстане розничный оператор торговли детскими товарами ГК «Детский мир», объявляет операционные результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2020 года.     

далее →

15 июля / Комментарии
«Ситилинк» запускает распределительный центр в Ростове-на-Дону

«Ситилинк» запускает распределительный центр в Ростове-на-Дону

Одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» продолжает реализацию новой стратегии в логистике и запускает распределительный центр в Ростове-на-Дону площадью более 12 000 кв.м. 

далее →

15 июля / Комментарии
Анализ потребительской активности россиян с 6 по 12 апреля 2020 года

Анализ потребительской активности россиян с 6 по 12 апреля 2020 года

Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» продолжает разработку серии индикаторов, которые способны с минимальной задержкой отслеживать экономические процессы. Лаборатория еженедельно представляет анализ о динамике трат потребителей на товары и услуги.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!