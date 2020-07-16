Procter & Gamble становится компанией с нулевым углеродным следом

Компания Procter & Gamble (P&G) берет на себя повышенные обязательства по борьбе с глобальными изменениями климата — в дополнение к текущим научно обоснованным целям сокращения выбросов парниковых газов на 50%, анонсированным в рамках стратегии P&G Ambition 2030 в апреле 2018 года, компания также намерена масштабировать комплекс природно-климатических решений, чтобы компенсировать оставшиеся выбросы в течение следующих 10 лет.

Согласно оценкам, с 2020 по 2030 год компания P&G компенсирует около 30 млн тонн углерода за счет реализации экологических программ, направленных на защиту, улучшение и восстановление наиболее уязвимых экосистем по всему миру, включая леса, водно-болотные угодья, луга и торфяники.

Приоритетом P&G по-прежнему является сокращение эмиссии CO2, а также переход на 100% возобновляемые источники энергии за счет ветряных, солнечных и геотермальных ресурсов. Эти усилия согласуются с данными ученых-климатологов и будут продолжены и после 2030 года, чтобы сделать все возможное для предотвращения глобального потепления.

«Прямо сейчас мы уже наблюдаем изменения климата. А потому активные действия нужно предпринимать тоже сейчас. Мы намерены быть углеродно-нейтральной компанией уже в ближайшие 10 лет за счет уменьшения нашего углеродного следа и инвестиций в природно-климатические решения. Это наш вклад в защиту уязвимых экосистем и сообществ по всему миру», — заявил Дэвид Тейлор, президент и главный исполнительный директор P&G.

В настоящее время компания P&G уже сформировала портфель стартовых природно-климатических проектов по всему миру, которые включают в себя:

восстановление лесов на восточном побережье Бразилии при участии Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF), охватывающее экосистемы, водные бассейны, продовольственную безопасность и другие социальные аспекты.

«Вечнозеленый альянс» фонда Arbor Day — комплекс долгосрочных мероприятий, направленных на сохранение жизненно важных ресурсов планеты, затронутых изменением климата: посадка деревьев в регионах, пострадавших от лесных пожаров в Северной Калифорнии, и восстановление лесов Германии.

защита и восстановление мангровых зарослей и жизненно важных экосистем Палавана (Филиппины), уникального участка дикой природы, который находится под угрозой полного исчезновения. Проект будет реализован под эгидой организации Conservation International

В России компания P&G поддерживает проект WWF России «Стражи леса» по сохранению первозданных лесов, которые являются всемирной кладовой углерода. В рамках долгосрочного проекта осуществляется мониторинг участков лесов в зоне действия соглашений о сохранении ценных лесов и предотвращению их уничтожения в результате антропогенного воздействия, включая незаконные рубки. Сохраняя 1 га первозданного леса, например, в Красноярском крае, предотвращается выброс в атмосферу 240 тонн СО2. Это объем, сопоставимый с углеродным следом около 80 легковых автомобилей в России за 1 год*.