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Продавцов Яндекс.Маркета начали консультировать сертифицированные техпартнёры

Продавцы теперь могут воспользоваться поддержкой сертифицированных техпартнёров Яндекс.Маркета, чтобы развивать своё дело на сервисе, — например, проконсультироваться, как лучше настроить продажи на маркетплейсе или какими товарами дополнить ассортимент. Техпартнёры были у Маркета и раньше, но без сертификации. Теперь сервис оценил их по разным параметрам, выбрал 15 самых эффективных и стал рекомендовать магазинам в первую очередь.

Поддержка техпартнёров особенно пригодится продавцам при переходе с рекламного размещения к прямым продажам на сервисе — в этом случае они могут воспользоваться помощью бесплатно.

Техпартнёры Маркета — это IT-компании и рекламные агентства, которые разбираются в технологиях, рекламе, онлайн-продажах и готовы проконсультировать продавцов по самым разным вопросам в этих сферах. Сервис ввёл сертификацию, чтобы выявить лучших: чем эффективнее работает техпартнёр — тем он полезнее для продавцов.

При сертификации маркетплейс оценивает работу техпартнёра за последние полгода по 8 параметрам. Это увеличение оборота и ассортимента магазинов, которым помогает техпартнёр, средний индекс качества таких продавцов, использование ими API, динамика их цен, участие магазинов в аукционах и программе лояльности сервиса, подключение новых продавцов к маркетплейсу.

Список сертифицированных техпартнёров доступен по ссылке. Сервис будет проводить сертификацию каждые полгода, и число рекомендуемых техпартнёров может увеличиться.

Сейчас главная задача техпартнёров Маркета — помочь магазинам перейти с рекламного размещения к прямым продажам на сервисе. В этом мае он сделал такую помощь бесплатной для продавцов, благодаря чему уже сотни магазинов перешли на модель прямых продаж.

Автор: Анна
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