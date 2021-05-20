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Логистика RSS

Продавцы AliExpress смогут сдавать заказы в отделениях Почты России

Теперь локальные продавцы AliExpress Россия смогут сдавать посылки в 5000 почтовых отделений и 165 региональных сортировочных центров Почты России по всей стране. Оттуда заказы будут доставляться покупателям до ближайших к ним почтовых отделений или курьерами до двери.

Новая услуга сдачи посылок в сортировочные центры Почты России позволит продавцам AliExpress увеличить скорость доставки заказов и сократить затраты на логистику. Сервис доступен всем российским продавцам AliExpress — как тем, кто пользуется услугами логистического оператора «Цайняо», так и тем, кто работает с собственной логистикой.

Раньше российские продавцы AliExpress могли централизованно сдавать заказы для дальнейшей доставки покупателям только если использовали услугу дропшиппинга* от «Цайняо», которая доступна в 10 регионах страны, или если привозили заказы в фулфилмент-центры в Домодедово или Климовске. Теперь же продавцы смогут сдавать партии интернет-заказов (в том числе крупные, до 1000 штук) в отделениях и специальных дроп-офф пунктах Почты России по всей стране.

На доставку будут распространяться стандартные логистические тарифы AliExpress: 69 рублей (плюс НДС) за доставку большинства заказов по всей России. Для покупателя доставка заказов на сумму от 99 рублей будет бесплатной. Чтобы воспользоваться услугой, продавцу не нужно подписывать новый договор — достаточно имеющегося договора с AliExpress Россия или «Цайняо».

Из городов-миллионников до ближайших крупных населённых пунктов Почта сможет доставлять посылки уже на следующий день после их сдачи. Для этого продавцу нужно передать их в пункт приёма до 18:00. Отправить посылку можно курьером на дом в 11400 населённых пунктах или в одно из 42 тысяч почтовых отделений по всей России.

«Локальная логистика AliExpress за последний год существенно изменилась: мы стали доставлять заказы по России не только быстрее, но и дешевле — как для покупателей, так и для продавцов. А сейчас мы готовим ряд крупных инфраструктурных проектов по всей стране, благодаря которым продавцам будет проще доставить заказ, а клиентам — приятно его получить. Например, недавно мы запустили первые пункты выдачи заказов под собственным брендом AliExpress, которые уже оценили покупатели. А продавцы наверняка оценят возможность оставить заказы с AliExpress в сортировочном центре или отделении Почты с доставкой в любую точку России по фиксированной цене», — комментирует Григорий Орлов, директор по логистике и развитию инфраструктуры AliExpress Россия.

«Наша цель — максимально упростить для селлеров и интернет-магазинов доставку заказов. Интернет-магазину надо лишь онлайн оформить отправление и, выбрав тип приема, сдать партии заказов в любом ближайшем почтовом отделении или терминале, которые открыты по всей стране. Достаточно лишь оставить оформленные посылки на стойке, не прибегая к помощи оператора», — отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

«Мы запускаем понятную каждому и простую услугу. Теперь достаточно просто прийти в отделение Почты России, отдать посылку, а о дальнейшем мы позаботимся сами. Сеть региональных сортировочных центров, над которыми мы работаем вместе с Почтой России, значительно расширит наши возможности по сбору заказов у тысяч региональных продавцов. Продавцы получат отличный инструмент для доставки заказов и возможность сэкономить на логистике. А покупатели будут получать товары быстрее», — комментирует Вячеслав Савин, генеральный директор «Цайняо» в России.

AliExpress и «Цайняо» активно инвестируют в развитие логистики и поддержку российских продавцов. Всего за 2021 год компании вложат более 4 миллиардов рублей в программы по улучшению доставки, расширению постаматной сети и оптимизации ИТ-инфраструктуры для продавцов и покупателей.

За год среднее время доставки заказов от российских продавцов AliExpress благодаря запуску новых сервисов «Цайняо» снизилось до 4 дней. Для российских продавцов, число которых по итогам года превысило 45 тысяч, AliExpress и «Цайняо» запустили специальные условия работы, которые позволяют отправить первые 100 заказов бесплатно и не платить за хранение на складе каждой новой партии товаров 60 дней.

Автор: Анна
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