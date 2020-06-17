Продавцы маркетплейса обеспечили Ozon более половины оборота

По итогам мая 2020 доля оборота от товаров продавцов в общем обороте (GMV) компании достигла 51%. Такого результата компания смогла добиться всего за 14 месяцев полноценной работы маркетплейса.

Ozon тестировал свою платформу маркетплейса во второй половине 2018 года, работая с ограниченным числом партнеров, а затем открыл ее для всех компаний и предпринимателей в марте 2019 года. Несмотря на столь недолгий период полноценной работы, в апреле 2020 маркетплейс сгенерировал более 6 млрд руб с НДС — это свыше 40% GMV Ozon.ru, а по итогам мая 2020 года доля достигла уже 51%. Ряд зарубежных площадок шли к такому результату более 10 лет.

Маркетплейс обеспечивает бурный рост ассортимента на Ozon, и 80% товарных наименований сегодня приходится на товары продавцов маркетплейса. Они встречаются в каждом втором заказе клиентов Ozon, наибольшим спросом пользуются детские товары и товары для дома, а также товары для красоты и здоровья. Также в связи с пандемией этой весной значительно выросли продажи товаров повседневного спроса — в апреле Ozon доставил 2,2 миллиона заказов с таким ассортиментом — в 2,7 раз больше, чем в апреле прошлого года.

Ozon первым в России запустил работу сразу по двум операционным моделям — со своего склада и со склада продавца — это дает гибкость выбора предпринимателям и позволяет площадке бесконечно расширять ассортимент товаров, не слишком завися от физических ограничений собственных логистических хабов.

По состоянию на май 2020 года активные продажи на Ozon имеет уже более 10,5 тысяч продавцов, еще более 30 тысяч находятся в процессе регистрации, заведения и отгрузки товаров.

В апреле-мае 2020 года возможность продавать онлайн стала для тысяч бизнесов оптимальной возможностью не просто поддерживать продажи, но и масштабировать их на всю Россию, используя аудиторию покупателей и логистическую инфраструктуру Ozon. С конца февраля к середине мая число партнеров площадки выросло минимум на треть. Наибольшую активность проявили региональные бизнесы в Свердловской области, где с февраля число местных продавцов выросло в 2 раза, в Татарстане — в 2,3 раза и Краснодарском крае — в 2,8 раз.

Пандемия подстегнула спрос на работу с маркетплейсом не только со стороны небольших бизнесов — за последний месяц на Ozon вышли крупнейшие сети «М.Видео-Эльдорадо» и Декатлон, успешно продают свои товары «Азбука Вкуса», «Вкусвилл», Petshop, «Бетховен» и Concept Group.

«За 14 месяцев нам удалось достичь доли маркетплейса в обороте, к которой Amazon шел 16 лет. За это короткое время Ozon из онлайн-магазина трансформировался в сервисную платформу для производителей и продавцов товаров, которая оказывает им услуги по размещению на складах, доставке и возврату, а также поддерживает сервисами для развития продаж. Более того — вокруг платформы по всей России уже образовалась инфраструктура внешних сервисов, не только товарных, но также логистических и технологических, которые успешно развивают свой бизнес вместе с нашей площадкой», — Анна Калеева, директор маркетплейса Ozon.

Поддерживая развитие бизнеса продавцов, Ozon предлагает им сервисы для увеличения продаж. В частности, за последний год более 200 компаний получили 300 млн рублей через инвестиционную платформу Ozon.Invest, воспользовавшись оперативными займами для развития и поддержки своих продаж. Инвесторами стали 2000 физических лиц, средняя сумма вложений инвестора в один пакет — 55 тысяч рублей.