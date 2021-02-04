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Продавцы Ozon повысят B2B-продажи за счет механизма вычета НДС

Чтобы сделать товары партнеров более привлекательными, Ozon позволил покупателям-юрлицам получать счет-фактуры для учета НДС к возврату. Благодаря новой функции продавцы Ozon получат дополнительный поток заказов от юридических лиц, средний чек которых в 10 раз больше, чем у B2C-клиентов.

Механизм выставления счет-фактур для юридических лиц появился в личном кабинете продавцов Ozon. Функцию прямого документооборота с B2B-клиентами могут подключить более 11 тыс. партнеров маркетплейса, которые работают на общей системе налогообложения (ОСНО).

Схема не повлечет дополнительных затрат для продавцов. С новой функцией они будут уплачивать НДС отдельно с каждой продажи юридическому лицу, а не за все заказы с Ozon сразу, как это происходит обычно. Именно разделение на покупки позволяет формировать отдельные учетные документы и направлять их B2B-покупателям. При этом продавец получит поток заказов от юрлиц, средний чек которых примерно в 10 раз больше, чем у частных покупателей.

Товары продавцов, которые подключили обмен документами с юрлицами, будут помечены в каталоге — в карточке появится их стоимость с и без НДС. После покупки юрлицо получит счет-фактуру от имени продавца, которую можно принять к налоговому учету.

«Развитие B2B-канала — одно из стратегических направлений Ozon в 2021 году. По нашему опыту, чаще всего бизнес-клиенты покупают в интернете электронику и офисную технику, в то время как маркетплейс может удовлетворить гораздо больше нужд таких заказчиков — от расходных материалов для салонов красоты до комплектующих автомастерских. Возможность принимать к учету НДС с товаров маркетплейса — один из новых стимулов бизнеса совершать покупки широкого ассортимента на Ozon. Это преимущество перед другими площадками позволит продавцам получить поток B2B-заказов и значительно повысит их стоимость», — говорит Татьяна Абрамова, директор направления B2B-продаж Ozon.

Ozon перезапустил направление B2B-продажа в октябре 2020 года. До этого времени юридические лица не могли покупать товары продавцов маркетплейса. С момента подключения ассортимента селлеров к B2B-продажам, количество клиентов-юрлиц Ozon ежемесячно росло на 50%, а количество заказов от них увеличилось в 5 раз.

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Автор: Анна
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